Star Wars KOTOR – Le remake sabré ?

L’heure est définitivement à la ceinture dans l’industrie du jeu vidéo. Après un Epic Games qui paraissait au dessus de tout soucis et qui vient à licencier 16 % de sa masse salariale, après un Sega qui annule le projet Hyenas de Creative Assembly, vient le tour d’Embracer Group (on se rappelle de l’histoire de Volition qui est encore fraîche) qui semble effacer petit à petit de la mémoire des joueurs la promesse du remake de Star Wars KOTOR.

Petit rappel du projet, si le jeu Star Wars KOTOR (pour Knight Of The Old Republic), développé par Bioware (Mass Effect, Baldur’s Gate, Dragon Age) avait tout le potentiel d’un remake, c’est que le jeu est encore perçu comme étant un des meilleurs RPG de tous les temps. C’est en 2021 que les fans de la première heure accueillait bouche ouverte un trailer promettant un remake d’un jeu qui leur avait mis tant d’étoiles dans les yeux. Projet mis en branle par Aspyr (société spécialisée dans le portage de jeu), la patate chaude est relégué à Saber Interactive (TimeShift, World War Z et actuellement sur Warhammer 40,000: Space Marine 2), sous la tutelle d’Embracer Group. Seulement voilà, depuis quelques heures, les internautes se posent de nombreuses questions sur l’effacement progressifs de plusieurs posts et notamment du trailer du jeu.

Playstation has officially hidden the 2021 reveal trailer for Star War: Knights of the Old Republic on YouTube. You can see the Trailer is clearly in the full 2021 Showcase Playstation Showcase but the individual Trailer has been hidden.https://t.co/2WPn4ib2C8 — Crusader II Elessar (@Crusader3456) September 28, 2023

Si ces suppressions ne sont pas forcément synonymes d’annulation pure et simple du projet, Star Wars KOTOR Remake était censé sortir sur PC et sur Playstation et ce sont les liens vers Playstation qui ont été supprimés. Il est possible que le jeu ne soit plus qu’une exclusivité PC, comme son aîné qui n’était sorti sur console que bien après. Ce sont les relents de l’histoire Volition, détenu par Embracer tout comme Saber Interactive, qui font craindre le pire. Le dernier rapport financier d’Embracer fait toujours état d’une sortie du remake de KOTOR sur PC mais celui-ci date du 30 Juin dernier, de possibles changements on pu être opérés depuis lors.

On peut supputer que les prochaines sorties de la franchise Star Wars comme Star Wars Eclipse (Quantic Dream) ou bien encore Star Wars Outlaws (Ubisoft) seront une rude concurrence pour le remake. Peut-être qu’Embracer préfère retirer ses billes et limiter la casse ? Dans tous les cas, les prochains jours nous diront de quoi il retourne…