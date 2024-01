Dragon Ball Z – Du Kakarot et du Sparking

Propulsé sur le devant de la scène en ces derniers jours de janvier avec Tekken 8, Bandai Namco attire désormais l’attention sur l’une de ses autres licences historiques : celle tout droit sortie de l’imagination d’Akira Toriyama : Dragon Ball Z. Et ce n’est non pas une seule nouvelle qui la concerne mais deux, centrées sur autant de titres différents.

La première information est réservée à un jeu sorti il y quatre années maintenant : Dragon Ball Z Kakarot. L’annonce, sans doute prononcée dans l’intention de coïncider avec l’anniversaire du soft (celui-ci étant paru un 16 janvier en l’occurrence), lève le voile sur un nouveau contenu narratif. Arrivant ainsi quelques mois après le DLC « The 23rd World Cup », lequel se basait sur les événements notamment relatés à la toute fin de l’anime Dragon Ball, ce nouvel apport s’intéressera cette fois sur la réincarnation bienveillante du terrible Buu.

La date de cette sortie n’est pas encore connue dans son exactitude. Tout ce que l’on sait, c’est qu’elle est attendue pour février prochain. Cette dernière, qui sera sans aucun doute plus concrète dans quelques jours dans la tête des joueurs, clôturera dès lors le Season Pass 2 et devrait probablement être considéré comme le dernier apport à ce Kakarot. Quoique, on ne sait jamais… Bandai Namco nous a bien prouvé avec Dragon Ball Xenoverse 2 qu’un titre n’est jamais vraiment enterré, et ce, même plusieurs années après sa sortie.

Toujours est-il que l’on voit mal comment cela pourrait être puisqu’un nouvel opus est, on le rappelle, en préparation et qu’il serait donc bien logique que la toute la lumière soit directement dirigée vers lui. D’ailleurs, c’est ce jeu-là qui fait l’objet de la seconde information fournie par Bandai Namco.

Nommée Dragon Ball Sparking ! Zero, cette nouvelle entrée dans la série des Tenkaichi vient en effet de bénéficier d’une vidéo inédite montrant les éternels rivaux que sont Goku et Vegeta. Et sans surprise, c’est en pleine bataille qu’on a le plaisir de les retrouver. Mais, outre cette passe d’armes bien dynamique, on nous a également laissé un petit élément nous renseignant légèrement sur la proposition.

Plus particulièrement, c’est sur le roster du jeu que l’on nous a succinctement dirigés. Il accueillerait en effet pas moins de 164 personnages. Ce qui promet donc d’être vertigineux, d’autant qu’il y a de très fortes chances que des DLC viennent gonfler tout cela par la suite. Mais bien entendu, dans la majorité des cas, il s’agira plus de différentes formes d’un même personnages qu’autre chose. Vingt d’entre elles justement ont été dévoilées. Cependant, on ne va pas les mentionner une à une, on se contentera seulement de signifier qu’il s’agit des transformations (Super Saiyan 1,2, God…) des deux combattants illustrés ci-dessous.

Pour rappel, Dragon Ball : Sparking! Zero est prévu pour une sortie sur PlayStation 5, Xbox Series et PC à une date encore inconnue. Peut-être pour cette fin d’année ? On verra bien…