Dragon Ball Sparking! Zero : Retour sur Terre pour Budokai Tenkaichi

Il devient inutile de nommer la célèbre série d’Akira Toriyama pour parler de l’univers du manga, tant les aventures de Goku ont su s’exporter à bien des genres au-delà de celui qui l’a vu naître. Des séries animées, des romans ou encore des jeux de cartes, il semblerait que Dragon Ball parle à tout le monde depuis bien des années. Mais si il y a bien un genre qui n’a pas dérogé à la règle, c’est le jeu vidéo. Depuis la sortie du premier jeu Dragon Ball en 1990, bien des titres inspirés du monde aux sept boules de cristal ont vu le jour, et les différents studios à l’origine de ces productions ne comptent pas s’arrêter là. C’est pourquoi au cours de la dernière cérémonie des Game Awards, Bandai Namco a annoncé Dragon Ball Sparking! Zero, qui vient signer le retour de la série Dragon Ball Budokai Tenkaichi, absente depuis 15 ans.

C’est de par une nouvelle façon de concevoir les jeux vidéo Dragon Ball que Budokai Tenkaichi premier du nom était parvenu à séduire les adeptes de la série, lors de la sortie du jeu sur PS2 en 2005. Le titre pouvait se vanter d’être un jeu de combat, une première dans le monde des adaptations du manga à succès. Ainsi, les joueurs pouvaient incarner leurs héros préférés au cours d’affrontements plus impressionnants les uns que les autres.

Et c’est après la sortie de trois opus différents que la série Budokai Tenkaichi s’était jusqu’à présent mise en pause, laissant la main à d’autres sous licences Dragon Ball pour assurer la continuité des jeux de combat de la série. Ainsi, ces dernières années les joueurs ont pu s’adonner à bien d’autres productions au cours de compétitions ou de simples parties entre amis, à l’image de Dragon Ball Xenoverse ou Dragon Ball Fighter Z.

Nous voilà désormais face au quatrième opus de la célèbre sous licence, quinze ans après la sortie du dernier volet. Nommé Dragon Ball Sparking! Zero, le nouveau titre profitera de toutes les performances de la génération actuelle de consoles, et promet de faire « trembler la terre » et « d’éventrer les cieux ». Le jeu proposera un panel de personnages disponibles plus élargi que jamais, et tentera d’explorer avec justesse toutes les techniques disponibles pour chaque personnage, afin que chaque joueur puisse voir un réel spectacle au travers du jeu.

Faire du jeu vidéo un spectacle. Il semblerait que Bandai Namco se tourne vers cette tendance, et l’on jouera certainement à Dragon Ball Sparking! Zero de la même manière que l’on visionnerait un épisode de la série animée. C’est une décision qui fait plaisir à voir, et un studio qui prend la même direction que bien d’autres développeurs à travers le monde : celle d’exploiter pleinement les nouvelles performances de nos consoles de salon afin de faire vivre le jeu vidéo comme jamais auparavant.

Ainsi, Bandai Namco fait d’une pierre deux coups en faisant revenir une série qui plaît, à une époque où elle ne peut que s’exporter davantage vers d’autres horizons et chez d’autres fans du manga. Depuis l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X/S, on remarque que les jeux sont toujours plus immersifs et mettent toujours plus en valeur le jeu vidéo d’aujourd’hui, rempli de nouveautés et de belles promesses.

Nous n’avons pas encore de date de sortie à nous mettre sous la dent concernant ce nouveau titre. Toujours est-il qu’il sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC. De quoi profiter pleinement des performances promises et de ne pas être restreints par une sortie old-gen, véritable frein technique handicapant certaines productions sorties ces trois dernières années. Il ne reste plus qu’à attendre la nouvelle année pour savoir comment la série Budokai Tenkaichi a su se renouveler en 15 ans d’absence, et si oui ou non, les pop-corns seront de sortie.