Orbitals – Une balade à deux dans l’espace sur Switch 2

Pendant les Game Awards, il y a deux types d’annonces que l’on retient : celles très attendues, et les belles surprises. Orbitals, clairement, fait partie de la seconde catégorie. Les joueurs s’y essayant pourront participer à une aventure intergalactique prévue pour deux dans un décor sortant tout droit d’une série du club Dorothée.

Annoncé exclusivement pour Nintendo Switch 2, les développeurs ont pensé un style de jeu collaboratif asymétrique, dans la lignée lancée par les jeux de Hazelight, It Takes Two et Split Fiction. Il viendra étoffer le catalogue de jeux exclusif à la dernière console de Nintendo, catalogue qui reste encore plutôt limité.

Les deux joueurs se retrouveront dans la peau de deux jeunes explorateurs, Maki et Omura, qui rattrapent leur manque d’expérience par une détermination sans faille. Il faudra les aider à réparer leur station spatiale, qui s’est retrouvée au coeur d’une tempête cosmique surnaturelle.

En orbite autour du passé

Très clairement, ce qui démarque Orbitals de la concurrence, c’est sa direction artistique, qui emprunte tout aux séries animées du début des années 1990. Pour créer cette esthétique, le jeu entremêlera des séquences cinématiques en 2D et des séquences de gameplay en 3D.

Le tout, dans la bande-annonce présentée aux Game Awards, pour un rendu qui semble très authentique. On pourrait être face à un bel hommage si le jeu réussissait à avoir cette atmosphère du début à la fin. Il faut dire que le studio derrière le jeu se donne les moyens : pour réaliser les séquences d’animation 2D, les développeurs ont fait appel aux animateurs du studio Massket, qui renforce régulièrement les effectifs de plus grands studios sur des gros projets, tels que Konosuba, Spy x Family ou Attack on Titan. Pour couronner le tout, les voix des deux personnages principaux devraient être disponibles en anglais et en japonais.

Pour ce qui est du style de jeu en soi, la bande-annonce reste chiche en information, préférant laisser la part belle aux visuels. Toutefois, on peut déjà esquisser un gameplay en différentes phases de jeu : plateformes, vol, tir… autant d’éléments sur lesquels nous devrions avoir plus d’informations au cours des prochains mois.

Orbitals, premier projet, gros enjeux ?

L’éditeur du jeu est bien connu : Kepler, qu’on ne présente plus, notamment grâce à son implication dans la création du GOTY de cette année, Clair Obscur: Expédition 33. Le studio derrière le jeu reste, quant à lui, une inconnue. Orbitals sera le premier jeu réalisé par Shapefarm, petit studio de Tokyo.

Pour autant, avoir attiré le soutien de Kepler met de vrais enjeux sur cette sortie pour l’avenir du studio : beaucoup de regards curieux seront tournés sur le jeu par la simple connaissance des succès passés de l’éditeur.

Sur le papier, c’est un pari qui pourrait être gagnant. Lorsque l’on pense à cette esthétique de série animée 2D, difficile de ne pas penser aux multiples photos passées sous des filtres IA pour essayer de retrouver ce cachet. Il y a très clairement une demande pour des œuvres utilisant cette esthétique, un jeu sachant s’en emparer par une démarche honnête pourrait très clairement trouver son public.

Bien qu’il n’y ait pas de date, Kepler et Shapefarm nous donnent tout de même rendez vous courant 2026 pour une sortie sur Nintendo Switch 2. Si le jeu compte beaucoup sur ses qualités visuelles, ce sera une fois manette en main qu’il faudra convaincre.