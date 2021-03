Senran Nin Nin Ninja Taisen – Partenariat nippon mais fripon ?

Le Japon, indéniablement un des pays les plus magiques au monde ! Mélange subtil de modernité (statue de robot géant, villes giganstesques, colorées et lumineuses, mercantilisme outrancier…) et de traditions désuétudes (le fax, les politiques qui s’expriment sur l’utilite des femmes…), chaque jour, cette nation fascinante nous surprend un peu plus. Et aujourd’hui, elle en remet une couche avec une nouvelle IP, un cross-over que personne ne reclamait et qui pourrait au final bien se vendre : Senran Nin Nin Ninja Taisen.

C’est par le biais d’un live événement consacré à des jeux exclusivement japonais que la nouvelle license a fait sa première apparition (un show de plus de 8h que vous pourrez retrouver juste en dessous). Au sein de cette émission presque interminable, le studio Tamsoft (connu chez nous pour Battle Arena Toshinden, One Chanbara et Senran Kagura) et l’éditeur Compile Heart (Hyperdimension Neptunia) ont presenté le fruit de leur partenariat.

Si vous êtes amateurs de japoniaiseries et de seins animés, il y a des chances que vous ayez dejà tiré vos conclusions : il s’agit d’un spin-off unissant sous la même jaquette les héroïnes de Senran Kagura et de Hyperdimension Neptunia, les licences les plus connues des 2 sociétés. Curieux n’est-ce pas ? Aprés tout, les 2 séries n’ont pas grand chose en commun et ce constat démarre dès les thèmes abordés (même si on reconnaitra une certaine légéreté sur le ton et les tenues des protagonistes).

Pas faux, c’est à dire que ce n’est pas la série principale d’Hyperdimension Neptunia dont il est question mais bien d’un spin-off évoqué pour la première fois en 2019 derrière le nom de code “e-Ninja Neptunia” avant de disparaitre. Il a du faire peau neuve puisqu’il sert aujourd’hui de prétexte à un peu de racolage avec le casting de Senran Kagura.

Sur fond de guerre d’écoles de ninja, tout ce beau monde pourra faire parler les shurikens et autres parchemins d’invocation avec un personnage exclusif dans un jeu de combat à la troisième personne en arêne. En revanche, le titre étant exclusivement prévu sur PlayStation 4 et les extraits etant plutot sages, il faut croire que la grivoiserie ne sera pas trop au rendez-vous (apparemment, il y aura des scènes de bain quand même, c’est le Japon après tout). Remarque, c’est pas grave, Senran Nin Nin Ninja Taisen n’est prévu que pour le Japon à l’heure d’aujourd’hui. Il sortira dans le courant de cette année 2021.