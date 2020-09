Go! Go! 5D Game: Neptunia reVerse – La guerre des consoles sur PS5 !

Compile Heart vient d’annoncer l’arrivée de Nep-Nep et de ses copines, les déesses de Gamindustri, sur PS5 ! Go! Go! 5D Game: Neptunia reVerse sortira ainsi au Japon sur la nouvelle machine de Sony le 17 décembre prochain.

Hélas, il ne s’agit pas d’un nouveau jeu dans l’univers des Console Wars, mais d’un portage “augmenté” de Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, sorti sur PS Vita en 2014 chez nous, lui-même adapté d’Hyperdimension Neptunia sorti sur PS3 en 2011 en Europe. Le portage d’un portage, donc… Recyclage vertueux ou exploitation éhontée, les joueurs décideront !

Pour tenter de répondre de façon anticipée aux critiques, Compile Heart a ajouté un peu de contenu au titre. Ainsi, le groupe d’héroïnes contrôlé par le joueur passe de trois à quatre membres, multipliant ainsi les stratégies possibles en combat. Deux modes de jeux seront disponibles au démarrage, le mode Original, qui reprendra la trame classique d’Hyperdimension Neptunia, et un Arrange Mode, qui permettra de démarrer avec plus de vingt personnages dès le début de l’histoire.

Un nouveau tutoriel, lu par Neptune, est intégré au jeu, ainsi qu’un nouveau mini-jeu de pêche. Enfin, le scénario du tout premier jeu sera disponible à la lecture.

Une édition collector de Neptunia reVerse sera proposée, la “Go! Go! Edition”, qui proposera le jeu dans un coffret illustré incluant un art book de 100 pages, la bande originale du jeu et des stickers.

Go! Go! 5D Game: Neptunia reVerse n’a pas été annoncé pour l’Europe, mais devrait arriver chez nous comme tous les autres titres de la licence… En attendant, nous restons à l’affût des dernières nouvelles concernant Neptunia Virtual Stars, la dernière itération dans la série, et véritable nouveau titre, annoncé pour 2021 en Europe.