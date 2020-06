Hyperdimension Neptunia – VVVTunia change de titre et arrive en Europe

On connait surtout la série de Compile Heart Hyperdimension Neptunia pour sa trilogie consacrée aux Console Wars déchirant le monde de Gamindustri, des JRPG plutôt rigolos pleins de clins d’œil et de mises en abyme. L’année dernière, c’est avec Super Neptunia RPG, un RPG en 2D, façon Dragon’s Crown, que Neptune, Blanc, Vert et Noire -les héroïnes de la licences – se sont illustrées. Toujours très méta, il s’agissait de lutter contre les forces de la 2D tentant d’éliminer la 3D des jeux vidéo. WTF, dira le jeune. Et en effet, c’est un peu le crédo de la série !

Nous vous en parlions dans ces colonnes il y a quelques semaines, le Japon s’apprête à pouvoir replonger dans l’univers d’Hyperdimension Neptunia avec VVVTunia. S’accrochant toujours à son concept de clins d’œil et autres références, le jeu raconte cette fois comment une force maléfique s’attaque aux Créateurs de Contenus (oui, oui !) de la planète EMO, la vidant de sa force vitale : les Contenus.

Nep-Nep et ses copines Déesses sont ainsi appelées à la rescousse, aux côtés de différentes YouTubeuses virtuelles venue de la planète Terre. L’occasion de mettre en scène de “véritables” idols virtuelles, les VTubers, très populaires au Japon.

Le jeu sera alors un mix d’action, avec des éléments de TPS et de hack’n slash, et de jeu de rythme au son des morceaux interprétés par les VTubers invitées. Mauvaise nouvelle pour les japonais, le jeu a pris du retard et sa date de sortie a été repoussée d’un mois à début août. Mais bonne nouvelle pour nous autres, fanboys occidentaux, le jeu a été annoncé pour une sortie en Europe, et prendra au passage le titre de Neptunia Virtual Stars.

On l’attend sur PlayStation 4 quelque part en 2021.