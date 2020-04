VVVtunia – Noire, Blanc, Green et Nep-Nep à la conquête de YouTube

Nouveau jeu, nouveau genre.

Bien avant VVVtunia, la série Hyperdimension Neptunia s’est distinguée grâce à son humour et son contenu à haute teneur en parodie. On le rappelle, les premiers jeux se passent dans l’univers parallèle de Gamindustri, où se déroule une guerre sans fin : la Consol War. Quatre territoires s’affrontent ainsi pour la domination du monde : Planeptune, où règne la HDD (pour Hard Drive Divinity !) Neptune ; Lastation, royaume de Noire ; Lowee, celui de White Heart ; et Leanbox, le pays de Green.

Bien entendu, chacun des territoires représente l’un des acteurs de la guerre des consoles, la vraie ! Si le nom “Lastation” est assez transparent, tout comme celui de Leanbox (qui plus est associé au vert), Lowee devient plus facile à saisir si on l’écrit “Lowii”, et Neptune est une double référence à SEGA. D’abord avec la proximité de Neptune / Saturn, mais aussi parce que la Neptune est un prototype de machine SEGA jamais sortie, sorte de Mega Drive intégrant l’add-on 32X.

Et évidemment, le jeu va dérouler les clins d’œil et références tout au long des différents épisodes de la licence. Si Hyperdimension Neptunia est à l’origine une série de J-RPG, la saga s’est récemment illustrée en proposant l’été dernier un jeu de rôle en 2D à scrolling horizontal, Super Neptunia RPG, là encore très référencé, puisqu’il met en scène l’affrontement de la 2D et de la 3D (dans jeu habituellement en 3D qui passait pour l’occasion… en 2D !).

Pour le 10ème anniversaire de la saga, célébré cette année, son développeur historique Compile Heart a révélé un nouveau titre : VVVtunia. Rien à voir avec le platformer hadcore VVVVV, les filles se lancent cette fois à la conquête de YouTube ! Toujours avec ce côté méta qui a fait le succès de la série, VVVtunia s’éloigne du RPG pour proposer ici un TPS mêlé à un jeu musical. On retrouve ainsi Neptune, Blanc, Noire et Green, épaulées de différentes virtuals idols dans un jeu mi-shooter, mi-jeu de rythme.

En effet, outre le mini-jeu BeatTik (dans lequel il faut voir une référence à un certain réseau social d’origine chinoise…), les combats de boss sont présentés en tant que MV Battle – MV pour music video, l’équivalent japonais de ce qu’on appelle ici les clips. Durant ces combats, il faudra jouer en harmonie avec la chanson, et utiliser les pouvoirs du bon personnage en fonction du passage musical (refrain, couplet, solo…) pour infliger un maximum de dégâts au boss.

Compile Heart et Idea Factory ont signé des partenariats avec différentes boites de production afin que nos quatre HDD aient à leurs côtés des véritables stars virtuelles, telles que Tokino Sora (300 000 abonnés sur YouTube, cumulant plus de 30 millions de vues), ou Sifir Esirer (280 000 abonnés sur YouTube)…

Le jeu sortira le 2 juillet au Japon sur PlayStation 4. Il n’a pas été annoncé pour l’occident, mais la licence a pour habitude de s’exporter. On a donc bon espoir de le voir arriver en fin d’année chez nous…