NEO: The World Ends With You – On va pouvoir en profiter avant sa sortie !

Etant donné l’approche imminente du titre de Square Enix NEO: The World Ends With You en juillet prochain, ce dernier s’offre le plaisir de proposer une démo qui saura sûrement faire plaisir aux joueurs attendant le titre. En effet, malgré le fait que les joueurs attendaient impatiemment une potentielle démo à l’E3 2021, on avait perdu espoir jusqu’à ce que le studio annonce une démo pour le 25 juin 2021 pour PlayStation 4 et Switch.

Vous allez avoir la possibilité dans cette démo de découvrir le système de combat du jeu, d’explorer plusieurs zones, et de découvrir/redécouvrir le système de badges du jeu original sur DS. Square Enix ne cache pas avoir pas mal d’ambition avec NEO: TWEWY et la démo nous permettra d’en juger. Point non négligeable, la sauvegarde la démo pourra être transférée vers la version finale du jeu.

Tetsuya Nomura, producteur créatif et concepteur des personnages de TWEWY pour Square Enix a annoncé la fin de l’anime et le début du lancement du jeu dans un tweet (traduction libre) :

Le dernier épisode de l’anime TWEWY sort demain, et dans bientôt un mois, c’est au tour de NTWEWY de sortir. Nous avons sorti le trailer final et nous avons caché la majorité des ajouts du jeu pour éviter tout spoiler.

La volonté est claire : le processus de promotion veut être contrôlé concernant le jeu. De quoi donner envie aux fans qui attendent avec impatience. NEO: The World Ends With You, sera une suite de cet anime en question. Neku, le protagoniste principal sera de nouveau confrontés aux Reapers, mais une grande partie des personnages sont nouveaux dans le casting.

Niveau gameplay, on reste clairement sur un Action RPG, mais reste à juger dans la démo si les combats seront aussi fluides que cela nous est vendu, car très clairement, les phases de combat ont l’air bien denses.

Dans tous les cas, si vous voulez suivre les aventures de Neku et de son équipe, NEO: The World Ends With You sort le 27 juillet sur PS4 et Switch, et sortira exclusivement sur l’Epic Game Store peu de temps après !