The World Ends With You – Une série et un nouveau jeu annoncés pour 2021

Certains réalisateurs de jeux multiplient les succès, au point que certains d’entre eux passent sous le radar des joueurs européens pendant de très longues années, comme ce fut le cas pour The World Ends With You de Testuya Nomura (déjà papa entre autres de Kingdom Hearts, Final Fantasy VII et X). C’est le 26 juillet 2007 que le titre fait ses premiers pas sur la Nintendo DS, exclusivement pour le public japonais et américain, pour ne connaître une sortie physique officielle dans nos vertes contrées qu’une dizaines d’années plus tard sur Switch.

Cette version titrée The World Ends With You Final Remix proposera enfin de parcourir dans la langue de Molière une aventure bourrée de dialogues, et ajoutera au passage de nouveaux pans scénaristiques afin d’étoffer un lore déjà bien ficelé. Comme l’on pouvait s’en douter, cette ressortie mondiale sur Switch n’est pas innocente de la part de Square Enix, car une série d’animation, qui a déjà été teasée depuis l’été dernier, nous revient aujourd’hui avec une date de sortie précise, et tout un tas d’informations intéressantes sur la suite de la saga.

Mettez donc vos rappels pour avril 2021 si vous êtes intéressé par l’adaptation du premier jeu, sous forme d’un manga chapeauté par rien de moins que les studios qui s’occupent des cinématiques de Persona, et directement supervisé par Gen Kobayashi et Testsuya Nomura à l’origine du projet.

Mais ce n’est pas tout, car en parallèle de cette officialisation, un tout nouveau projet a été teasé via un compte à rebours sur le site officiel. Compte à rebours achevé il y a peu afin de nous présenter le prochain volet daté de ce qui pourrait devenir une série aussi tentaculaire que les autres projets de la firme, NEO: The World Ends With You.

D’ores et déjà prévu sur Playstation 4 et Nintendo Switch pour l’été 2021, dans une toute nouvelle mouture qui fait évoluer la série vers de larges environnements 3D, le jeu semble toujours nous proposer une ambiance si particulière dans son level-design et sound-design, ainsi qu’une refonte du système de combat qui semble toujours aussi nerveux que stratégique.

C’est tout ce que l’on sait pour le moment du titre et de la série prévue à ce jour, mais nul doute que 2021 s’annonce comme l’année du retour en force de la trop méconnue série The World Ends With You.