NEO: The World Ends With You – Un nouveau trailer et une date de sortie

Aaah, il semblerait bien que l’été 2021 sera chaud pour les amateurs de gaming ! Depuis quelques jours à présent, le calendrier estival se remplit de nombreux rendez-vous avec entre autres des événements (le Summer Game Fest de Geoff Keighley, la PAX Online, le retour de l’E3, …) mais également avec la sortie de jeux très attendus (Ratchet & Clank: Rift Apart, Kena: Bridge of Spirits, Mario Golf: Super Rush, et la liste est longue…). Et dans cette longue liste, Square Enix est bien présent. Final Fantasy VII Remake Intergrade, Life is Strange, Legend of Mana, quelques noms déjà sympathiques auquel s’ajoute à présent NEO: The World Ends With You.

Oui, la suite du jeu Nintendo DS The World Ends With You (réédité ensuite sur Nintendo Switch en 2018) arrive dès cet été comme laisse entendre la bande-annonce inédite à retrouver au bas de cette page. Pour être plus précis, les joueurs qui ont hâte de retrouver les quartiers animés (au sens propre et figuré ici à cause de la D.A.) de Shibuya pourront retrouver leur copie dans leur boutique préférée dès le 27 juillet. Un moyen idéal de voyager donc pour ceux qui pourront pas le faire (ce qui sera probablement toujours notre cas vu la vitesse à laquelle la vaccination progresse…).

Pour rappel, dans NEO: The World Ends With You, vous allez retrouver un casting inédit alors qu’il mène un combat pour sa survie. Une fois encore, les Reapers défient une série de jeunes gens fraîchement défunts à un jeu de survie dont les règles se définissent avec de nouveaux défis jour après jour pendant une semaine. Rindo, le personnage que vous allez être amené à suivre (et qui porte très mal son masque, probablement la raison pour laquelle il a passé l’arme à gauche – #2021) va devoir se donner à fond afin de survivre, de mener à bien ses missions mais aussi comprendre ce qui lui est arrivé.

On profitera également du trailer pour noter le retour du système de Pin’s (un pin permet à son possesseur de faire appel au sort qui y est associé et chaque personnage peut en équiper 1) ainsi que le changement de perspective lors des combats (même s’il s’agit toujours d’un action-RPG… Difficile de savoir à l’heure actuelle si les mouvements seront plus libres). On ajoutera enfin pour finir que les précommandes sont d’ores et déjà disponibles sur le store de l’éditeur et que les précommandes peuvent offrir des récompenses selon le support que vous souhaitez privilégier.

NEO: The World Ends With You est attendu sur PlayStation 4 et Nintendo Switch dès le 27 juillet. Une version PC devrait également paraître sur PC via l’Epic Game Store peu de temps après les sorties console.