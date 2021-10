Minecraft Live 2021 – Que pouvons-nous attendre de la conférence ?

La fin de l’année approche et la seconde partie de l’update Caves & Cliffs de Minecraft ne semble pas vouloir pointer le bout de son nez. Toutefois, la prochaine conférence de Microsoft pourrait enfin nous apporter une date de sortie, mais également de nombreux événements pour le plus grand Minecraft Live de la décennie selon les dires de Mojang. Alors, que pouvons-nous vraiment attendre de ce prochain événement ?

Contrairement à d’habitude, les informations sont assez minces et aucune fuite ne nous éclaire sur les potentielles révélations. Néanmoins, il est plus que probable que Mojang annonce la date de sortie de l’update 1.18 Caves & Cliffs Part 2. Sortie en juin 2021, la première partie nous offrait la possibilité de miner un nouveau minerai et implantait de nouvelles créatures dans les profondeurs et les hauteurs du monde de Minecraft.

Cette deuxième partie sera consacrée à l’ajout de nouveaux biomes, notamment des cavernes, comprenant tous les éléments ajoutés lors de l’update 1.17. Mais prenez garde puisque le Warden, un nouveau monstre, se terre dans les profondeurs et pourra vous repérer grâce à la nouvelle mécanique des vibrations. Ces dernières fourniront un signal comparable à celui de redstone, permettant d’activer des mécanismes à distance sans pour autant les relier.

Avec plus de 100 millions de joueurs actifs en 2020, Minecraft continue, plus de dix ans après sa sortie, de s’améliorer et de proposer un contenu de plus en plus riche à sa communauté. Une prouesse qui le place dans le classement des jeux les plus joués au monde, si bien que la licence a eu droit à la sortie d’un hack’n slash en 2020. C’est pourquoi il est probable que Microsoft nous annonce le contenu des prochaines mises à jour de Minecraft Dungeons lors de ce live.

Ainsi, vous pourrez retrouver le prochain Minecraft Live 2021 le 16 octobre 2021 à partir de 18h sur les chaînes officielles du titre sur YouTube, Facebook et Twitch. En plus des nombreuses interviews des créateurs liés au titre, un vote sera comme d’habitude proposé à la communauté afin d’introduire de nouveaux mobs. Reste à savoir quelle sera la prochaine créature choisie suite à la victoire du Poulpe Luisant durant le dernier vote.