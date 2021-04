Minecraft : Voyage au centre du Nether – Le livre dont vous êtes le héros sort aujourd’hui !

Véritable phénomène vidéoludique, la licence Minecraft s’est vue déclinée en plusieurs produits dérivés, aussi bien des jouets, LEGO, jeux de sociétés que des vêtements et autres figurines POP. Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui tient plus de la littérature et du roman, puisque sort ce jour chez Omaké Books un certain Minecraft : Voyage au centre du Nether, un livre interactif dont vous êtes le héros.

Oui, cela existe encore et c’est toujours aussi plaisant à lire et à faire. Si vous ne connaissez pas, le concept est simple : Au fur et à mesure de votre lecture, vous aurez vous lecteur des choix à faire qui vous renverront par la suite a une nouvelle partie du livre. De ces choix dépend alors la finalité de votre histoire qui peut aussi bien que mal se terminer.

Minecraft : Voyage au centre du Nether s’inscrit donc dans ce genre littéraire si particulier et est écrit par un certain Alexandre Sanchez, auteur bien connu des fans de Fortnite puisqu’il a pondu 3 bouquins se déroulant dans l’univers de ce jeu avec Fortnite : La Bataille des huit runes, Fortnite : La Guerre du passé et Fornite : La Légende du nouveau monde. Tous sont d’ailleurs édités en France par Omaké.

Alors que nous raconte ce nouveau roman dont on est le héros ? Eh bien tout d’abord il faut savoir que l’histoire prend place dans l’univers de Minecraft Dungeons que le Chevalier-Ender a envahi à l’aide de son armé et de son dragon. Notre rôle consiste donc à l’arrêter en trouvant de légendaires artefacts cachés à travers le monde. Un voyage qui nous mènera jusqu’aux confins du Nether et ses créatures diaboliques.

Un pitch que l’on reconnait ne pas être si original que ça, mais qui a le mérite d’être clair, ce que ne pourra qu’apprécier son public cible que l’on imagine assez jeune finalement, au-delà même des fans de Minecraft. Néanmoins, avec ses 32 fins possibles, et les nombreux choix à effectuer à la fin de chaque chapitre, que l’on nous présente comme à la fois courts et faciles à lire, Minecraft : Voyage au centre du Nether a de beaux arguments pour lui.

Alors si vous êtes intéressés par cet ouvrage, n’hésitez pas à faire un tour du côté de la boutique en ligne de Omaké Books.