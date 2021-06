Minecraft – La version 1.17 débarque dans le monde cubique

Elle est enfin là ! La version 1.17 Caves & Cliffs de Minecraft est la nouvelle mise à jour majeure du titre de Mojang et apporte de grandes nouveautés une fois de plus. La particularité de celle-ci est sa sortie en deux parties différentes afin d’améliorer grandement les ajouts apportés. Ainsi il est possible de profiter de cette nouvelle version depuis hier en attendant sagement l’arrivée de la mise à jour 1.18 plus tard cette année.

Pour commencer différentes créatures feront leurs apparition dans le monde de Minecraft, à savoir les axolotls, les chèvres et les poulpes luisants. Ces deux derniers ont gagné un vote communautaire afin d’être choisis parmi les nouvelles créatures à ajouter. Comme le nom de la mise à jour l’indique, ces nouveaux animaux apparaitront dans les montagnes et dans les cavernes, qui seront enrichies grâce à la deuxième partie.

L’autre ajout majeur concerne l’arrivée d’un nouveau minerai, le premier pouvant apparaître à la surface, depuis l’émeraude en 2012. Il s’agit du cuivre qui fait son apparition et qui permettra de fabriquer une longue vue ainsi que des paratonnerres, permettant d’attirer les éclairs dans un rayons de 50 blocs. Le minage a droit à une petite retouche également puisque désormais les blocs de minerai de fer, d’or et de cuivre vous procureront les minerais bruts, se transformant en lingots une fois leur cuisson terminée.

Le gameplay se retrouve également modifié grâce à l’ajout de la neige poudreuse pouvant appliquer l’effet congélation sur les joueurs comme les ennemis. Ce nouvel effet vous infligera des dégâts, à l’image du feu, et il sera nécessaire de porter des pièces d’armures en cuir pour limiter ou supprimer l’effet de gel. Cet aspect viendra apporter une nouvelle dimension au mode survie puisqu’il faudra avancer avec prudence dans les biomes concernés.

Le capteur Sculk apportera quant à lui une nouvelle dimension à la fabrication de circuit en redstone. En effet, cet élément permet de capter les vibrations émises par les mouvements afin de produire un signal de redstone. L’ajout de la vibration sera amplement améliorée avec l’ajout du Warden en 1.18, une créature vivant dans les profondeurs du monde, détectant le joueur grâce à ces mêmes vibrations.

Minecraft continue de s’améliorer avec le temps tel un bon vin et apporte régulièrement de nouveaux éléments afin d’apporter des changements aussi bien dans le gameplay que dans les éléments de construction et de décoration comme les éclats d’améthyste. De plus, les votes communautaires permettent aux joueurs de choisir eux mêmes les éléments qu’ils veulent voir apparaître dans le jeu. Cette mise à jour et celle à venir en sont les parfaits exemples et continuent d’enrichir l’expérience proposée par le titre.

Si vous souhaitez découvrir toutes le nouveautés de la version 1.17, il suffit de vous rendre ici. Pour ce qui est de l’ajout des nouveaux biomes, il sera nécessaire d’attendre la mise à jour 1.18 qui sera disponible plus tard dans l’année. Cette dernière viendra enrichir les profondeurs du monde en ajoutant de nombreux types de cavernes différentes afin de rendre l’exploration encore plus lucratif dans Minecraft.