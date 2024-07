Pour préparer la sortie du prochain pack d’extension Amour Fou, les Sims 4 nous offrent comme d’habitude une grosse mise à jour gratuite, avec du contenu supplémentaire pour le jeu de base. On peut dire que les joueuses et les joueurs ont été gâtés avec des nouveautés aussi bien dans le Créer un Sim qu’en mode Construction, mais également quelques changements au niveau du gameplay.

Le premier ajout qui était attendu depuis très longtemps par les fans des Sims 4, c’est la possibilité de faire des piscines arrondies ! On l’espérait d’autant plus depuis la sortie du pack Grandir Ensemble qui permettait de construire des murs incurvés. Ces piscines sont accompagnées d’une nouvelle lampe qui s’adapte parfaitement aux parois courbées.

Autre nouveauté réclamée par tous les fans du mode Créer un Sim : on pourra enfin « copier/coller » le maquillage et les accessoires de nos Sims pour qu’ils s’appliquent à toutes les tenues. Terminées les heures à retrouver les mêmes lunettes ou à recréer la même teinte de rouge à lèvres huit fois ! Un onglet a été ajouté pour les cils, avec (enfin !) des cils bien définis qui changent de l’effet eye-liner qu’on a toujours connu. Et comme il s’agit d’une catégorie à part entière, il sera tout à fait possible de combiner ces cils avec des lunettes ou du maquillage, contrairement aux mods dont on devait se contenter jusqu’à maintenant. Pour finir, on a accès à trois coiffures supplémentaires, ainsi qu’à de nouveaux ongles.

Puisque cette mise à jour prépare la sortie du pack Amour Fou, elle nous offre évidemment des nouveautés en lien avec les relations amoureuses de nos Sims. Toujours à partir du Créer un Sim, dans le menu où l’on peut déjà régler les préférences de nos personnages concernant le genre et l’orientation sexuelle, on peut désormais choisir ses « limites amoureuses » : qu’est-ce qui rend nos Sims jaloux dans leurs relations ? Sont-ils embarrassés si leur partenaire se montre affectueux avec d’autres ? Ou sont-ils ouverts à des relations plus libres ? On pourra d’ailleurs décider si notre Sim sera d’accord pour faire évoluer son avis sur la question en cours de partie ou non. Le panneau permettant de définir les relations au sein du foyer change également : on peut maintenant dire au jeu que deux personnages sont « partenaires » (en plus des statuts « époux » et « fiancés ») dès leur création.

Pour terminer, le mode Vie apporte lui aussi son lot de mises à jour liées aux relations amoureuses. Tout d’abord, les interactions comme « devenir meilleurs amis » ou « demander de rejoindre le foyer » sont désormais regroupées dans un menu de conversation dédié appelé « relation ». Des options « modification des relations » et « modification des amitiés » sont maintenant disponibles dans les histoires de quartier, et on peut activer ou désactiver les invitations à des sorties amicales ou romantiques depuis le menu gameplay, ainsi que les ruptures autonomes de la part des Sims non joués si on n’a pas respecté leurs limites. Dernière nouveauté : on pourra enfin choisir d’organiser un mariage du jeu de base même si on a le pack Mariages installé ! Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont été déçus par le DLC…

Toutes ces nouveautés gratuites arrivent avec de nombreuses corrections de bugs, dont vous pouvez retrouver la liste sur le site officiel d’EA. Comme pour toutes les mises à jour des Sims 4, n’oubliez pas de désactiver vos mods si vous en utilisez et de les mettre à jour pour ne pas risquer de casser votre sauvegarde.