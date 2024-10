Le jeu vidéo est-il trop cher ?

C’est le paradoxe de l’époque : jamais le jeu vidéo n’a été aussi cher, et pourtant, jamais le jeu vidéo n’a été aussi accessible ! Un joueur de 2024 peut littéralement jouer gratuitement, y compris à de très gros jeux bien dans l’air du temps, et pas seulement à des jeux rétros des générations précédentes. Mais un joueur de 2024 se voit aussi poussé à dépenser des fortunes pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions… Et souvent (s’il le peut), il fait les deux !

Le jeu vidéo, un loisir de riches ?

D’abord l’augmentation du prix de sa PlayStation 5 il y a plusieurs mois, une première en cours de gen’, puis aujourd’hui, le prix de la PS5 Pro : Sony sait faire parler de lui question tarif. À 850€, la PS5 Pro est la plus chère des consoles de salon grand public¹, plus chère encore que la PS3 à sa sortie, dont le tarif avait failli causer l’échec. Celle-ci avait en effet était lancée à 600€ en 2007, ce qui correspond à un peu moins de 800€ de 2024, une fois l’inflation prise en compte.

Et encore, quand la PS3 pouvait aussi jouer le rôle de lecteur Blu-Ray de salon, un matériel encore assez couteux à l’époque, la PS5 Pro sera vendue sans lecteur optique, sans même la petite pièce en plastique qui permet d’installer la console en position verticale. Alors certes, les fabricants n’ont pas attendu cette génération pour vendre leur matériel en kit (les fameuses cartes mémoires optionnelles mais indispensables), mais on atteint là un niveau inédit.

Sans compter qu’une fois la console acquise (et quel que soit le modèle), il va tout de même falloir continuer de payer. Pour jouer en ligne, par exemple, il faut s’acquitter d’un abonnement. Pour bénéficier de la mise à niveau d’un jeu de la génération précédente que l’on possède déjà, il faudra (souvent) encore payer… Et même dans les jeux, les fameux jeux-service, pour profiter de l’entièreté du contenu, il faudra là encore régulièrement passer à la caisse. Des jeux qui ont d’ailleurs pris 10€ au nom du passage à la nouvelle génération, pour qu’au final on nous serve essentiellement des ressorties, remakes et remasters…

Jouer coûte donc une blinde ! Et pourtant, nous vivons aussi à l’époque où jouer aux jeux vidéo n’a jamais été aussi accessible.

Mangez bien, payez rien

Les plus gros hits du moment sont en effet des jeux gratuits : League of Legends, Genshin Impact, ou bien évidemment Fortnite, parmi de nombreux autres (Rocket League, Valorant, ou même Fall Guys…) sont autant d’expériences premium accessibles totalement gratuitement. Bien entendu, des jeux qui ont aussi un modèle économique (qui fonctionne d’ailleurs outrancièrement bien !), mais on peut tout à fait profiter pleinement des jeux sans dépenser un seul centime.

Au-delà des free-to-play, des jeux au modèle commercial plus classiques sont aussi régulièrement disponibles gratuitement. Vraiment gratuitement, sans aucune condition, ni contrepartie, chez Epic Games, qui offre des jeux chaque semaine, et parfois des (très) gros. Presque sans contrepartie (si ce n’est celle d’accepter de recevoir la newsletter) chez GOG, qui offre lui aussi régulièrement des jeux (moins souvent qu’Epic Games, mais quand même). Même chose encore chez Fanatical.

Pas tout à fait gratuits, on peut tout de même évoquer les jeux du programme Prime Gaming. Il est probable que vous soyez déjà abonnés à Amazon Prime, pour bénéficier de la livraison gratuite, ou pour accéder au contenu vidéo (Bosch, Reacher, LoL…). Eh bien ce même abonnement vous permet aussi de récupérer plusieurs jeux chaque mois sans supplément.

Et on trouve une offre similaire, et même meilleure, avec l’abonnement Netflix. Quiconque est abonné à la plateforme de streaming vidéo peut bénéficier sans supplément de son catalogue grandissant de jeux mobiles premium. Et on parle ici de « vrais » gros jeux, et pas de match 3 clones de Candy Crush : Kentucky Route Zero, Into the Breach, Death’s Door, The Case of the Golden Idol… On y trouve même des jeux « day one », à l’image du récent (et très réussi) Arranger.

Et côté matériel ? Là aussi, l’époque est folle tant on a de possibilités. Quiconque possède une box TV possède aussi, souvent sans le savoir, une petite console de jeu. Les fournisseurs d’accès internet proposent en effet chacun leur service de cloud gaming (souvent contre abonnement, par contre) directement depuis la box TV, à laquelle il suffit de coupler une manette de jeu, presque n’importe laquelle. Pas de quoi jouer aux dernières nouveautés, mais le gamin des années 90 n’aurait même pas rêvé d’une telle possibilité !

Mieux encore, quand PlayStation propose ses nouvelles consoles à prix d’or, Xbox décide lui… de s’en passer. Via son service de cloud gaming accessible avec un abonnement Game Pass, on peut aujourd’hui jouer aux derniers jeux AAA des Xbox Game Studios directement sur tablette, téléphone ou TV connectée, sans avoir à s’offrir de couteuse console. Le 9 décembre prochain, il sera ainsi possible de lancer Indiana Jones et le Cercle Ancien sur sa télé connectée via l’application Game Pass, en l’échange de 17,99€ d’abonnement (contre environ 80€ le jeu au détail), et sans même posséder de Xbox ! (Ce qui fonctionnera aussi sur un vieux laptop qui traîne à la maison, pour le peu qu’il se connecte à internet, ou encore avec un Fire TV Stick Amazon à 35€, pour qui n’aurait pas de télé connectée.)

On peut ainsi aujourd’hui pratiquer le jeu vidéo pour vraiment pas grand-chose. Même à des jeux récents. Même sans console, ni PC « master race ». Libre à chacun de céder aux sirènes du marketing et de s’offrir une console « Pro » qui, semblerait-il, ne garantit même pas de changements visibles quant à l’expérience de jeu, ou une manette « Elite » permettant de gagner quelques microsecondes de latence dans un jeu solo ! Libre à chacun de s’offrir, ou pas, le skin de son personnage préféré dans Fortnite. Libre à chacun de payer plus pour jouer 3 jours avant les autres, ou d’attendre quelques mois pour acheter un jeu en soldes. L’important, c’est surtout qu’on ait le choix !

¹ Même la Neo Geo, longtemps (toujours ?) considérée comme hors de prix et inaccessible, n’était vendue à sa sortie « que » l’équivalent de 778€ actuels (inflation prise en compte) !