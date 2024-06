Harmonium – Le jeu qui va imposer Netflix comme un grand acteur du jeu vidéo ?

« Un volcan s’éteint, un être s’éveille », disait une pub des années mille-neuf-cent-boomer. Et on constate qu’alors qu’Apple Arcade est à l’agonie, privé de la quasi intégralité de ses exclusivités (Fantasian aura tenue longtemps, mais son portage sur consoles a finalement été annoncé tout récemment), l’offre jeu vidéo de Netflix ne fait que s’améliorer, ainsi qu’en témoigne l’ajout récent d’excellents jeux comme The Case of the Golden Idol ou le classique Braid dans sa nouvelle « Anniversary Edition ». Et le meilleur reste à venir ! C’est en tout cas l’état d’esprit dans lequel on se plonge en découvrant la magnifique bande annonce de la première grande production jeu vidéo de Netflix : Harmonium. Ce n’est pas le premier jeu griffé Netflix : Oxenfree II, ou même les excellents Poinpy ou Lucky Luna remplissaient déjà ce rôle, mais restaient des titres moins ambitieux. Avec Harmonium, Netflix annonce le fond, la forme, et le budget !

La bande annonce d’Harmonium, pas loin de faire passer le jeu pour une superproduction Pixar, nous présente une jeune héroïne sourde, passionnée de musique qui se retrouvera littéralement (et magiquement) plongée dans une partition, où elle découvrira un univers féérique dans lequel rien n’existe en dehors de la musique…

On pense aux grandes productions du cinéma d’animation, mais aussi au Magicien d’Oz (un plan comme un gros clin d’œil met en scène un « Tin Man » sur une « Yellow Brick Road »…) ou à Alice au Pays des Merveilles… Avec une héroïne sourde, le jeu met en avant la langue des signes (« Deaf and signing proud », chante l’héroïne, soit « sourde et signant fièrement ») et la surdité, et promet un jeu axé sur l’accessibilité. Parce que parler des personnes sourdes est une chose, les intégrer en tant que joueurs et joueuses en est une autre, ce que semble vouloir faire The Odd Gentlemen, le studio qui signe le jeu, avec un nombre important d’options et de personnalisations de l’expérience, allant de la possibilité d’activer un narrateur à la reconfiguration complète des commandes en passant par l’apparence du curseur, des menus ou la difficulté du jeu…

Outre cet accent mis sur l’accessibilité, la D.A. du jeu nous a vraiment emporté, même si, à ce stade, on ne peut encore qu’imaginer ce que sera le gameplay… Et si certains regrettent déjà de devoir y jouer sur un tout petit écran (appli mobile Netflix oblige), soyez rassurés : on aperçoit aussi en fin de trailer un logo Game Pass de très bon augure !

Harmonium sortira en 2025 et sera accessible via l’app Netflix et sur le Game Pass. On rappelle à cette occasion que les jeux du catalogue Netflix sont téléchargeables par les abonnés sans aucun surcoût, et que la sélection renferme une série de titres aussi pointus qu’excellents comme Immortality, Storyteller, Into the Breach, Death’s Door, Kentucky Route Zero…