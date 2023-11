Netflix ajoute de très, très bons jeux « gratuits » à son catalogue

La qualité avant la quantité. Tel pourrait être le credo de Netflix en ce qui concerne son catalogue de jeux vidéo. Le géant du streaming vidéo a en effet ajouté il y a maintenant deux ans un onglet « jeux » à son application mobile (Android et iOS), donnant accès à un catalogue grandissant, comprenant actuellement une cinquantaine de titres.

Si la liste ne comprend pas cinquante chefs d’œuvre, il faut quand même reconnaître la qualité générale de la sélection, avec bon nombre de titres reconnus par la critique : Into the Breach, Dead Cells, Storyteller, Soldats Inconnus, Immortality, Reigns, Spiritfarer, ou encore Ketucky Route Zero… Certains d’entre eux ont même été ajouté au catalogue « day one », comme Oxenfree II (dont le studio appartient désormais à Netflix), Lucky Luna (exclusif au service) ou même TMNT : Shredder’s Revenge.

On n’y croyait qu’à moitié voilà deux ans, quand il s’est lancé dans le gaming, mais voilà : il faut reconnaître aujourd’hui que Netflix prend le jeu vidéo très au sérieux. La preuve avec les annonces des prochains jeux qui arrivent sur le catalogue, uniquement des titres salués par la critique.

C’est ainsi qu’Hadès, devenu le mètre-étalon du Roguelite moderne, arrive sur mobile en exclu pour Netflix. Pas si éloigné du jeu précédent, Death’s Door, l’excellente surprise de 2021, nommé dans à peu près tous les festivals et autres cérémonies avec son mélange de Zelda classique et de jeu d’action, arrive lui aussi dans le catalogue. Proposition tout à fait contemporaine habillé d’un design rétro, Katana Zero, s’il n’est pas exempt de défauts, avait aussi su marquer les esprits à sa sortie. Son arrivée au catalogue Netflix sera aussi l’occasion de le redécouvrir.

Enfin, dernier titre annoncé, et pas des moindres, l’édition Anniversaire de Braid, le « père » du jeu indé d’aujourd’hui. Cette nouvelle publication sera accompagnée de graphismes corrigés, et surtout, de commentaires du développeur, Jonathan Blow, et de la Video Game History Foundation. La sortie sur Netflix se fera conjointement à celle sur les autres supports (PC et consoles).

Tous ces jeux devraient arriver sur Netflix « prochainement ». L’accès au catalogue de jeux se fait sans coût supplémentaire. Ce qui signifie que si vous êtes déjà abonnés à Netflix, vous avez la possibilité de télécharger sans payer de supplément l’intégralité des jeux du catalogue. Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet « jeux » de l’application mobile, qui vous conduira ensuite vers la boutique d’applications de votre terminal.

Si ce n’est pas encore le cas aujourd’hui, vu l’accent mis sur la qualité, et le nombre grandissant de titres qui rejoignent le service, l’onglet « jeux » de Netflix pourrait finir par devenir un argument presque aussi important que les séries télé quant à l’acte d’abonnement…