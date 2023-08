Netflix VS. Apple Arcade, l’autre guerre des consoles ?

Chez New Game Plus, on est de ceux qui prennent l’offre jeux-vidéo de Netflix au sérieux. Pas de lancement tonitruant à la Stadia, pas de licence exclusive bling-bling qui serve de flagship, mais une politique du « doucement mais surement » qui s’affirme au fil des mois. Aujourd’hui, le catalogue compte environ 70 jeux, dont certains vrais grands hits imparables (Into the Breach, Soldats Inconnus, Reigns : Two Kingdoms…) des indés exigeants (Kentucky Route Zero, Immortality…) des jeux récents (TMNT Shredder’s Revenge, arrivé sur Netflix très peu de temps après sa sortie consoles), et même quelques productions exclusives qui valent le coup d’œil (Lucky Luna ou Oxenfree II – dont Netflix a racheté le studio).

Avec sa prochaine évolution, l’offre Netflix jeux-vidéo s’étend encore un peu, puisqu’elle va devenir jouable directement sur les télés. En effet, pour le moment, les jeux ne sont jouables que sur mobiles, le catalogue de jeux sur l’application mobile Netflix renvoyant sur les boutique Google Play ou AppStore pour télécharger les titres en question, sans surcoût. Ce même catalogue est invisible sur les applications TV.

Le géant du streaming lance ainsi un test dans le but d’ouvrir son catalogue au cloud gaming, avec, à terme, la possibilité de lancer ses jeux directement sur les télés connectées. Le test est assez limité, et concerne uniquement le Canada et le Royaume-Uni, qui pourront essayer cette nouvelle fonctionnalité sur deux titres : Oxenfree II et Molehew’s Mining Adventure (un titre encore inédit). Le téléphone servira de contrôleur (pas la meilleure solution… On espère que pour l’arrivée générale du service, de vraies manettes seront supportées). Rapidement ensuite, les jeux pourront aussi être lancés sur PC via navigateur.

En portant ses jeux sur de nouveaux écrans, Netflix ne va tout de même pas inquiéter le colosse Game Pass : du point de vue du public, les jeux Netflix, leur quantité, leur envergure, restent deux ou trois tons en-dessous de l’offre Game Pass et ses AAA/ AAAA disponibles « day one ». Mais sa proposition fera directement concurrence à celle d’Apple avec son Apple Arcade, et ses quelques 200 jeux d’envergure sensiblement identique aux jeux Netflix, et déjà jouables sur tous les écrans : iPhone et iPad, Mac, mais aussi les télévisions via le boitier Apple TV.

Apple garde un peu d’avance, avec un catalogue plus étoffé, mais aussi de vraies exclus, comme l’inénarrable Fantasian de Miswalker, ou encore un jeu Tortues Ninja exclusif au support, Splintered Fate. Néanmoins, les exclus Apple Arcade ont tendance à arriver plus tard sur d’autres supports, comme ce fut le cas pour Assemble With Care, Beneath a Steel Sky ou Air Twister qui sort finalement sur Switch et PS5.

Reste que le catalogue de jeux Netflix est, si ce n’est gratuit, inclu sans surcoût pour les abonnés au service de streaming vidéo, là où l’Apple Arcade vous coûtera 5€. Mais ce dernier est aussi inclus dans l’abonnement général Apple One, incluant Apple TV+, Apple Music, le stockage iCloud… pour 17€ par mois. On imagine que les fans de la marque à la pomme ont déjà leur abonnement, et qu’Arcade est donc, là aussi, inclu sans surcoût…

Dans un contexte de baisse des abonnés, de hausse des prix et d’offres surabondantes (on ne compte plus les services qui essaient de nous soutirer un abonnement, entre Netflix, Prime Video, Canal Plus, Disney Plus, Paramount Plus, le Pass Warner, le spécialiste de l’horreur Shadowz, TF1 essaie désormais de facturer son service de replay de de VOD, et même l’INA propose son propre abonnement, Madelen !), cette diversification pourrait être la clé pour convaincre les abonnés de rester, et à terme, au service de survivre (car non, ces offres ne seront plus aussi nombreuses d’ici quelques années). Le cloud gaming casual comme nouvelle « guerre des consoles » ?