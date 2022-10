The Sims Behind the Summit – Une grosse annonce à demi-mots

La tant attendue première conférence en ligne des Sims a eu lieu ce soir, après un mois de communications et l’annonce de la gratuité du jeu de base Les Sims 4. Au programme, des actualités sur le titre, quelques mots des équipes et partenaires, et surtout une « grosse annonce » qui a fait spéculer un large nombre de joueurs qui croisaient les doigts pour entendre prononcer les mots « The Sims 5 ». Alors que l’on fête les 22 ans de la licence, quel avenir lui est-il réservé ?

Une nouvelle ère commence

En premier lieu, on nous rappelle bien que le jeu de base des Sims 4 est désormais gratuit à partir de maintenant, pour toutes celles et ceux qui hésiteraient encore à se le procurer. Reste à régler de votre poche le prix des contenus additionnels (qui, tous cumulés, avoisinent tout de même les 1 000€). Les personnes possédant déjà le jeu ont eu un mois pour récupérer -en compensation- un kit d’objets « Luxe dans le désert ». L’équipe de développement souligne également son désir de créer de nouvelles expériences uniques dans un avenir proche. Les joueurs peuvent s’attendre à plus de packs, kits, mises à jour gratuites et Les Sims Express. Le studio a partagé des aperçus de deux futurs packs d’extension qui devraient sortir l’année prochaine, et a révélé l’arrivée d’une nouvelle tranche d’âge, les nourrissons, début 2023.

Les Sims 4 n’oublie pas ses contributeurs

Le live a démarré en célébrant ces 22 dernières années passées à simuler une infinités de vies, avec plusieurs images des anciens opus et des remerciements tout particuliers à la communauté et aux créateurs de contenu. Avec 8 ans d’existence, Les Sims 4 est le jeu a la durée de vie la plus longue de toute la licence et son passage au free-to-play aujourd’hui se veut comme un nouveau souffle pour le titre : nouveau joueurs, nouveaux contenus, nouvelle durabilité !

Qui dit durabilité, dit aussi mods et contenus personnalisés (« CC ») : dans la foulée, il a également été annoncé un partenariat avec Overwolf. Overwolf gère CurseForge, qui est un gestionnaire de mods et une plateforme de découverte imaginée pour encourager les créateurs et centraliser leur contenu. Ainsi, l’équipe des Sims reconnaît leur travail et les remercie en facilitant leurs contributions.

Plusieurs mises à jour ont également été annoncées pour Les Sims Freeplay et Mobile : des apparences améliorées des personnages et une nouvelle quête saisonnière annuelle « Noël en héritage » arriveront dans le jeu pour les fêtes avec un nouveau scénario spécial, et la possibilité de construire un superyacht de luxe début 2023 pour les Sims Freeplay. Du côté des Sims Mobile, des améliorations du mode construction sont à prévoir avec l’arrivée des balcons en décembre également.

Des nouvelles rassurantes

Enfin, un tout petit aperçu du « prochain projet » des équipes de Maxis a été dévoilé, avec plusieurs exemples d’un mode construction plus poussé et aux détails développés. Mais c’est tout. Par précaution, ce prochain titre s’appelle pour l’instant “Projet Rene” (pour renouveau, renaissance) et mettra encore “des années” à voir le jour. L’aspect multijoueur qui est très attendu a cependant, lui, été confirmé.

Avec cette annonce, l’équipe des Sims marche sur des œufs et n’ose pas (encore on l’espère) nommer ce projet The Sims 5, tant la date de sortie est lointaine. On est bien loin de la hype observée ces derniers jours, avec ces maigres images diffusées. Néanmoins, les précisions apportées par la présentation rassurent, et confirment bien que les équipes voient un « après » Les Sims 4, même si elles comptent bien encore y apporter du contenu dans les années à venir.

Cette première conférence nous laisse avec des sentiments en demi-teinte : on a plus ou moins eu ce que l’on attendait (un potentiel Sims 5 et des grosses nouveautés pour les Sims 4), mais cette si grosse annonce a finalement eu l’effet d’un pétard mouillé au vu des pincettes prises par les équipes. Rien de bien concret finalement, mais qui saura nourrir l’enthousiasme de la majorité des joueurs.

Dans sa forme, cette vidéo de 30 minutes était réalisée avec toute l’identité que l’on connaît des Sims : du fun (micros-trottoirs), de la fantaisie (un partenariat avec une chanteuse, une séquence de danse) et une présentatrice sympathique. Pour un premier format, la structure respecte bien l’ADN du jeu et on espère que ce rendez-vous deviendra de plus en plus régulier, surtout avec l’afflux de joueurs qui vont arriver sur les Sims 4. Les équipes ont encore beaucoup de projets pour ce titre, et on a définitivement pas fini d’en explorer toutes ses possibilités.