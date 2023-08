Les Sims 4 : Vie au ranch – En selle, cow-sim !

Après des mois (des années) d’attente, ça y est, les chevaux sont disponibles dans les Sims 4 ! Le pack d’extension Vie au ranch, sorti le 20 juillet dernier, vous propose d’expérimenter la grande vie au Far West avec ses loisirs hippiques, son élevage de mini animaux et sa production vinicole. Enfilez vos santiags, on va faire un tour : et au galop, s’il-vous-plaît.

Si cette annonce a été si importante pour le public, c’est que le passif équidé de la licence ne date pas d’hier. Apparus aux côtés des chats et des chiens dans les Sims 3, les chevaux ont vite conquis le cœur des joueurs. Ils ont également fait une apparition dans Les Sims Freeplay, mais soulignons bien que ces deux sorties datent de 2011. Depuis, aucune autre possibilité de gameplay avec nos amis à sabots, en épisode canonique ou non. Ô rage, ô désespoir, les joueurs ne cessaient depuis lors de rêver de rênes et de cravache (attendez, quoi ?). Chaque sortie de pack d’extension des Sims 4 avec des interactions animalières suscitait l’espoir, puis la déception… Mais enfin, ils sont là, douze ans plus tard, dans un beau pack rien qu’à eux.

Ambiance Clint Eastwood

Bienvenue à Chestnut Ridge, là où ranchs, bars (saloons ?), parcs et centres équestres cohabitent. Ici, vos pieds traînent sur ce sol sablonneux couleur coucher de soleil et les bâtisses sont faites de bois aux portes et volets grinçants. De vieux trains de marchandise circulent au loin, laissant traîner derrière eux des volutes de vapeur… Dans ce pack Vie au Ranch, la grande nouveauté c’est que les constructions sont abouties. C’est surprenant de le souligner, mais pour beaucoup de joueurs et créateurs de contenu, les propositions sont réussies.

Un réel palier a été franchi de ce côté pour les équipes, tant du côté déco que construction, alors qu’elles n’étaient plus attendues au tournant à ce sujet. La carte de la ville est belle et plutôt équilibrée, nous inspirant plein d’idées de constructions. Enfin, comme cité plus haut, l’atmosphère fonctionne et donnerait presque envie de sortie son banjo et allumer un feu de bois.

Côté meubles, déco et vêtements : les tons restent les mêmes. Beaucoup de bois brut, des couleurs sombres et chaleureuses, des vêtements en laine ou en cuir, avec moultes franges. Qu’on aime ou non, le thème est respecté.

Pas de quoi s’ennuyer, même dans un trou paumé

Même si l’élevage de vos bêtes vous prend toute votre semaine, sortez votre truffe du manège les soirs et week-ends et rencontrez d’autres cow-sims ! Avec Les Sims 4, chaque ville a son petit trait de personnalité et Chestnut Ridge n’y déroge pas : salut spécial, ragots, danses locales… Vous pouvez vous y faire quelques amis, et partenaires de business : il est d’ailleurs tout aussi bien vu de côtoyer les propriétaires de ranchs et dresseurs de chevaux (les affaires sont les affaires). Et puis qui sait, après un ou deux verres de « nectar », on vous retrouvera peut-être ensemble sur la piste !

En parlant de nectar, nous faisons bien sûr allusion à la culture vinicole renommée en jeu pour des raisons évidentes de PEGI. Vous pourrez en concocter des bouteilles, qu’il soit à la pomme, au raison ou autre délicieux fruit. Il suffit de battre joyeusement des pieds dans la cuve, et une fois la préparation terminée, laisser vieillir votre bouteille (juste ce qu’il faut !) avant de la consommer ou de la vendre. Une activité originale, qu’on attendait pas forcément et qui complète un tant soit peu le pack sans qu’il s’agisse de soin donnés aux animaux.

En parlant du loup des brebis, Vous avez eu les chats, les chiens, les poules, les abeilles, les lapins, les renards… et maintenant, les chevaux mais surtout les mini chèvres et mini moutons ! Ils sont si choupinets. Soyons honnêtes, ils enrichissent le pack mais ne représentent pas son intérêt principal. Disons plutôt qu’ils apportent le quota mignonnerie qui peut faire pencher la balance au moment de l’achat.En jeu, ils complètent votre ranch et vous pouvez tout de même tisser des liens avec eux, sans compter la traite du lait de chèvre ou la tonte de laine de mouton. Ils bondissent partout et font sourire, mais le gameplay ne creuse pas plus que ça, les lumières étaient toutes braquées sur les chevaux.

L’étalon des plaines

Notre première découverte des chevaux s’est faite avec un étalon secouru : en effet, vous avez la possibilité d’acheter un cheval (avec des traits de caractère plutôt faciles) ou alors d’en secourir un via un genre de refuge, mais dont le tempérament sera plus costaud. Notre cher « Pirate » par exemple, adopté à l’âge adulte, est arrivé avec les traits suivants : rebelle, amical et craintif.

Vous pouvez accueillir des chevaux de tous les âges et de toutes les couleurs, et les modifier à votre guise. Comme pour les chats et les chiens, l’outil de modification des chevaux est abouti avec notamment le retour de la roue de couleurs et l’ajout de détails est très poussé (vous voulez lui faire un petit cœur rouge sur la croupe ? Oui, c’est possible). Vous pourrez aussi les faire tout beaux avec différentes crinières et accessoires.

Alors que votre jauge d’équitation augmentera au fur et à mesure que vous chevauchez vos montures, elles développeront par ailleurs plusieurs caractéristiques : le Tempérament (la capacité du cheval à interagir avec des Sims), l’Agilité, le Saut d’Obstacles, et l’Endurance. Pour être développés, tous ces traits demandent de la patience ; mais si vous avez le portefeuille bien garni, vous pouvez aussi envoyer votre cheval au centre équestre pour quelques leçons de dressage.

Grâce à ces compétences, vous pourrez peut-être remporter divers concours hippiques et devenir la star du coin. Vous collectionnerez les prix et remporterez des liasses de simflouz en récompense. Vos chevaux, eux, gagneront en valeur si vous souhaitez par la suite les revendre. Enfin, ceux-ci peuvent vieillir et se reproduire, donnant naissance à de petits poulains tout aussi adorables.

Le pack des Sims 4 Vie au ranch a su répondre a la longue, très longue attente des fans du jeu. Les interactions hippiques sont nombreuses et plus que présentes dans la vie de nos Sims, on ne parle pas ici d’un ajout de contenu anecdotique. Combinez cette satisfaction avec d’autres fonctionnalités surprises et vous obtenez un pack des plus agréables et aboutis. Un bon point qui confirme que le jeu demeure dans la bonne direction à la suite de son passage en free-to-play.