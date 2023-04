Life by You – COVID oblige, un rapport à la mort repensé

Révélé au mois de mars par Paradox Interactive, Life by You a vocation à briser l’hégémonie de la franchise Les Sims sur le genre du simulateur de vie. Néanmoins, l’équipe vient d’annoncer une décision surprenante : celle de ne pas mettre en scène de mort accidentelle ou par maladie. Rod Humble, qui dirige le studio Paradox Tectonic en charge du développement du jeu, explique cet arbitrage par le contexte pandémique, qui l’aurait poussé à revenir sur cette piste qui avait dans un premier temps été envisagée. Il précise également que cela s’inscrit dans une volonté plus vaste de proposer un jeu non-violent. Il commente ainsi :

« Nous sommes aussi un jeu de simulation de vie, où vous pouvez créer mamie et toute votre famille. On ne veut pas que les gens voient d’horribles choses arriver à mamie. »

Cette résolution peut paraître étonnante de la part d’un jeu qui, jusqu’à présent, semblait vouloir se démarquer de son principal concurrent par son réalisme. Life by You affiche en effet un style graphique moins cartoonesque que celui des Sims, et les premiers retours sur le gameplay font état d’un rapport différent au temps, qui viserait à se rapprocher davantage du rythme réel du quotidien. Alors, pourquoi se passer d’une composante semble-t-il aussi fondamentale que la mort ?

C’est peut-être précisément le réalisme de l’œuvre qui rend la question plus épineuse. En effet, dans l’univers fantaisiste des Sims, la mort n’est pas à prendre au sérieux. Les personnages sont amenés à laisser leur peau dans tout un tas de situations fantasques, qu’il s’agisse d’être dévoré par une plante vache, d’être attaqué par un lapin sauvage ou d’être écrasé par un lit escamotable, au point que certains joueurs s’amusent à collectionner les causes de trépas. La mort peut être esquivée par l’utilisation de divers objets ou capacités magiques, voire négociée en direct avec la Faucheuse. Surtout, elle n’est pas nécessairement la fin, les Sims décédés restant dans le quartier sous forme de fantômes, et pouvant même dans certains cas être ramenés à la vie. Si, de son côté, Life by You aspire à se délester de cette surcouche paranormale, alors éviter de confronter inopinément les joueurs à la notion de deuil fait sens.

C’est une bonne occasion de se rappeler que la qualité d’un jeu de simulation n’a pas à être conditionnée à la poursuite du réalisme à tout prix, mais qu’il trouvera plutôt son identité dans les choix thématiques ou de gameplay qu’il opère. Ici, toujours d’après Rod Humble, il s’agirait donc de mettre l’emphase sur le type de narration que le jeu cherche à encourager. Il faudra toutefois patienter encore quelques mois pour vous faire votre propre avis, puisque Life by You devrait être accessible en early access sur Steam et Epic Games à compter du 12 septembre prochain.