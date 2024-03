Hogwarts Legacy – Warner n’inspire pas confiance pour une suite

La récente conférence pour les investisseurs de Warner Bros. a donné un aperçu de l’état d’esprit de l’entreprise, avec un Jean-Briac Perette exprimant une vision très boursière du marché du jeu vidéo AAA. De quoi inquiéter les fans d’Hogwarts Legacy pour la suite de la licence.

Il faut rappeler qu’Hogwarts Legacy a rencontré un immense succès avec plus de 20 millions de copies vendues. Il a été particulièrement apprécié par les fans de l’univers d’Harry Potter, malgré quelques reproches comme un gameplay orienté vers les joueurs casuals. Cependant, malgré ce succès, les attentes pour un deuxième jeu Hogwarts Legacy sont faibles, en raison de l’approche conservatrice de Warner Bros. de ces derniers jours, qui semble camper sur ses positions.

Pour en revenir à Perette, le marché du jeu vidéo est volatile, reflétant ainsi plus une idée d’investissement et de rentabilité que de création. Cette approche timorée a été renforcée par la réception très froide du jeu Suicide Squad: Kill the Justice League, qui a alerté les investisseurs et mis en lumière les failles de WB.

La désillusion de Warner Bros. suite à la réception de Suicide Squad est palpable. L’entreprise semble avoir du mal à comprendre les raisons derrière cette réception négative et ne parvient pas à analyser en profondeur les attentes des joueurs.

En réalité, Warner Bros. semble vouloir orienter la base des joueurs vers ce que l’entreprise souhaite que le jeu vidéo soit, plutôt que de répondre aux attentes. Cette approche se traduit par une volonté de proposer des jeux en tant que service (GaaS) de qualité passable plutôt que de se concentrer sur la seule qualité.

Il faut savoir que David Zaslav, le PDG de WB, a élaboré un plan budgétaire après avoir examiné attentivement les finances de WarnerMedia-Discovery, suite à la fusion réalisée en avril. Zaslav a conclu que l’entreprise était en danger, attribuant cette situation à une mauvaise gestion de WarnerMedia par AT&T, groupe américain de télécommunication qui avait racheté Time Warner en 2018, caractérisée par une négligence confondante et des dépenses excessives. Irresponsabilité et budget non respecté, un son de cloche récurrent ?

Il est ironique de constater que Warner Bros. possède des idées innovantes, comme le système de Némésis, intelligemment breveté en temps voulu, dans La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor, qui pourrait être exploité de manière brillante dans la licence Hogwarts Legacy. Cependant, ces idées et systèmes restent souvent inexploités, la société étant plus préoccupée par ses propres conditions de vente que par la satisfaction des joueurs.

Warrner Bros. semble persister dans une approche rigide, critiquant le marché du jeu vidéo comme étant « trop volatile » alors qu’il ne correspond juste pas à ses attentes. Cette attitude très frileuse montre la méconnaissance de l’entreprise pour le jeu vidéo et ne fait que souligner son image de parasite se greffant à une affaire bien juteuse, mais dont elle ne comprend pas les codes.