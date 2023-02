Hogwarts Legacy – Vers une adaptation en série TV ?

Sorti au le 10 février 2023 sur consoles et PC, Hogwarts Legacy a suscité une véritable vague d’engouement, et ce, malgré les polémiques tournant autour de J.K Rowling et de ses positions idéologiques. Ainsi, le nombre de ventes enregistrées ont tout bonnement été en sa faveur. C’est simple, il s’agit de l’un des plus gros lancements européen enregistrés à ce jour, si l’on excepte évidemment les chiffres réalisés par les franchises historiques que sont FIFA et Call of Duty.

De fait, il est tout à fait logique que toute info (même minime) à son propos soit scrutée attentivement par les joueurs et fans. Et celle qui nous concerne aujourd’hui fera évidemment parler, d’autant qu’elle évoque des projets d’avenirs. Cependant, ce probable futur ne concernerait pas forcément le domaine du jeu vidéo. Non, la rumeur qui circule actuellement fait état d’une autre chose à laquelle on ne penserait pas d’emblée: une série TV.

C’est du moins le cas si l’on se fie à l’information que le site Giant Freakin Robot rapporte en citant des sources qu’il qualifie de « sûres ». Ces dernières ajoutent même que cette supposée production serait déjà au début de son développement et que HBO Max – qui est actuellement sous les projecteurs avec l’adaptation TV de The Last of Us – serait aux commandes. Ce qui serait tout à fait logique vu que Warner est aux commandes de la société.

Toutefois, il existe une question de taille. Une série Hogwarts Legacy est-elle vraiment crédible ? Étant donné le succès que traverse le jeu en ce moment, certains seraient tentés d’y croire, surtout qu’il y a certainement de la matière pour en faire un show télé. Mais, attention à ne pas se laisser submerger par la joie. Il est fort possible que cela ne demeure qu’un simple fantasme. C’est que la soi-disant information transmise par Giant Freakin Robot est assez préoccupante.

À vrai dire, c’est le site tout entier qui pose problème puisque la réputation qu’il se traine sur la Toile est loin d’être exemplaire. Déjà, il ne cite aucune information à laquelle on aurait pu s’attendre, tels que les noms de showrunners par exemple. Et puis, les fake news étant l’une de ses grandes spécialités, il est de rigueur de considérer cette dernière nouvelle comme telle, laquelle servirait seulement au site de moyen pour surfer sur la popularité du jeu.

Au final, seul Warner est capable de dire ce qu’il en est réellement. C’est pourquoi, il est préférable d’attendre qu’il s’exprime sur la chose. Et si tout cela n’est qu’une vaste blague comme il est supposé de croire, le groupe américain ne devrait pas tarder à clarifier la situation en publiant un démenti. Mais si, par magie, cela s’avère réel, alors les fans, qui attendaient la venue de contenus additionnels, pourront sans doute accueillir la nouvelle comme un certain soulagement. Car oui, pour le moment, aucun DLC n’est prévu par Avalanche Software. En tout cas, comme dit à IGN, ça ne figure pas dans ses plans actuels.