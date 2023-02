Hogwarts Legacy – À quoi s’attendre pour la suite de l’aventure ?

Sorti le 7 février sur PS5, Xbox Series et PC, dans sa version Deluxe, qui contenait notamment un accès anticipé de 72h, Hogwarts Legacy fêtera mardi ses deux premières semaines sur le marché. Et malgré son contenu très imposant, certains fans acharnés sont déjà arrivés au bout du titre, et ont même obtenu tous les trophées/succès créés pour l’occasion. On imagine aisément Warner Bros et Avalanche Studio se frotter les mains devant l’insolent succès du jeu, mais l’exploitation d’Hogwarts Legacy ne fait que commencer. Les versions PS4, Xbox One et Switch ne sont pas encore sur le marché, mais nul doute que les créateurs du jeu se sont déjà posé la question de la suite à donner à l’aventure.

Pour le moment, pas de contenu additionnel officiellement annoncé, mais il paraitrait surprenant que certains projets ne soient pas déjà dans les tuyaux. Aujourd’hui, nous nous prêtons au jeu des pronostics, en imaginant le futur d’Hogwarts Legacy sur les différents supports. Attention, spoilers possibles dans l’article.

Les retours sur le jeu sont majoritairement bons, voire très bons. Toutefois, au vu des superbes panoramas et lieux qu’il nous est possible de visiter dans Hogwarts Legacy, l’absence d’un mode photo est préjudiciable. Les captures d’écran ne permettent pas de rendre hommage à la beauté de Poudlard, en laissant trop souvent notre personnage en plein milieu de l’écran. Il nous paraît aujourd’hui impossible que ce mode ne soit pas ajouté au contenu futur, tant il est certain que des clichés magnifiques pourraient rapidement fleurir sur les réseaux sociaux. S’il devait arriver, ce mode photo fera-t-il partie d’une mise à jour ou d’un DLC ? Si DLC il doit y avoir, il serait judicieux de ne pas le sortir trop rapidement, sans doute pas avant la fin de l’année. En effet, il ne serait peut-être pas très bien vu par la communauté des joueurs de proposer un DLC trop peu de temps après la sortie des versions Xbox One, PS4 et Switch.

Pour cet hypothétique DLC d’Hogwarts Legacy, nous imaginons bien deux types de contenus. Un premier DLC basé sur des quêtes annexes, dans un tout nouveau lieu, et un second ouvrant un mode multijoueur de joutes magiques. Pour un éventuel contenu additionnel scénaristique, nous nous prenons à rêver d’un passage dans le monde des Moldus, pourquoi pas à Paris, ou dans une autre école de sorcellerie.

Pour s’éloigner de l’univers Harry Potter, on peut aussi imaginer la création d’un tout nouveau lieu, et pourquoi pas une autre temporalité. On aimerait beaucoup des quêtes supplémentaires dans un passé encore plus ancien, où les joueurs pourraient incarner le professeur Rackham à son époque. Concernant les joutes magiques, il nous paraît indispensable d’ajouter un contenu multijoueur. Proposer aux nombreux joueurs la possibilité de s’affronter dans des arènes pour des duels de magie acharnés est totalement dans l’air du temps.

Parmi les plus grandes déceptions ressorties d’Hogwarts Legacy, l’absence de Quidditch dans le jeu. La plupart des joueurs et critiques n’ont pas forcément été convaincus par l’excuse proposée dans le jeu par le directeur de Poudlard qui aurait annulé la saison à cause d’une blessure. Beaucoup pensent que ce ne serait qu’un prétexte utilisé par le studio pour faire patienter la communauté. L’immersion et la maniabilité sur le balai dans Hogwarts Legacy sont parfaitement travaillées, et nous pensons que ce n’est qu’une question de temps pour qu’une extension voire un jeu dédié spécialement au Quidditch ne voie le jour.

Pour terminer, il est important de se poser la question d’un éventuel mode New Game+, et surtout de son utilité dans l’univers Hogwarts Legacy. Même si ce mode permettrait sans doute d’ajouter du contenu additionnel, notamment au niveau des objets à collectionner, nous ne voyons pas un grand intérêt à le proposer à l’heure actuelle.

Comme nous l’avons dit plus haut, les idées évoquées dans cet article ne sont que des pronostics, plus ou moins plausibles. Ils reflètent l’avis que nous nous sommes fait sur le jeu et reprennent également certaines rumeurs circulant sur internet sur le futur contenu du jeu. Et vous, quel avenir imaginez-vous pour le jeu ? Quel serait votre DLC rêvé ?