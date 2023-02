Hogwarts Legacy – Un mod multijoueur pour partager la magie

Même si Hogwarts Legacy est une solide expérience solo, saluée pour le respect de l’univers dont le titre est issu, beaucoup de joueurs regrettent l’absence d’un mode multijoueur. Arpenter les couloirs, réaliser des potions, s’occuper des créatures magiques : le monde est si bien retranscrit qu’on aimerait forcément le partager avec d’autres fans de la licence. Bientôt, ce rêve pourrait bien devenir réalité, du moins sur PC.

En effet, la Together Team, à qui l’on doit notamment le mode multijoueur de Skyrim, récidive en annonçant travailler sur un mod du même acabit pour Hogwarts Legacy. Intitulé HogWarp, ce dernier devrait permettre à plusieurs joueurs de se rejoindre dans l’enceinte de Poudlard et de partir ensemble en exploration. Le mod n’en est qu’à ses balbutiements et beaucoup de soucis techniques restent à régler : mondes désynchronisés, cycle jour/nuit qui ne fonctionne pas ou encore multiples saccades. Une vidéo de gameplay où l’on voit deux joueurs se mouvoir dans le même monde a également été dévoilée.

Bien sûr, le mod demandera encore beaucoup de travail pour être parfaitement finalisé. Cependant, si l’envie vous prend de jouer les cobayes, il est toujours possible de se procurer cette version via le Patreon de Yamashi, celui qui chapeaute le projet. Une bonne manière d’être à la fois récompensé pour son travail et, dans le même temps, d’obtenir des retours sur les différents problèmes que pourrait rencontrer le mod au fur et à mesure de son avancement.

Pour rappel, le titre n’est disponible que depuis une semaine pour les possesseurs de l’édition Deluxe et la communauté semble déjà prête à donner de son temps pour bonifier l’expérience proposée. Il nous tarde de voir comment évoluera ce mod multijoueur et, surtout, ce que va bien pouvoir sortir des cerveaux des fans qui oseront mettre les mains dans le cambouis.