Ratchet et Clank – 20 ans d’aventures intergalactiques

Il y a vingt ans jour pour jour, les aventures du célèbre Lombax, accompagné de son robot, voyaient le jour pour la première fois sur PS2. Et au fil du temps, Ratchet et Clank sont devenus de véritables vedettes dans le monde du jeu vidéo, à tel point que l’opus sorti sur PS4 en 2016 fait partie des « hits » de la console de Sony. Le principe des jeux est simple : sauver la galaxie. Les deux acolytes ont souvent affaire aux mêmes créatures, dont le peuple Blarg (que les puristes commencent à bien connaître), ou encore le célèbre Dr. Nefarious, l’antagoniste phare de la licence intergalactique. Encore dans le dernier opus en date, exclusif à la PS5 et sorti l’an dernier, Nefarious était l’ennemi juré de nos deux amis. Et après vingt ans de voyages palpitants à travers les galaxies, les équipes du studio Insomniac Games ont décidé de fêter l’anniversaire de Ratchet et Clank avec quelques surprises !

Tout d’abord, un pack de cinq tenues exclusives est disponible sur le jeu Ratchet et Clank: Rift Apart, les joueurs peuvent dès à présent l’obtenir en téléchargeant la mise à jour gratuite. C’est certes un ajout mineur, mais très sympathique. Le pack contient les tenues suivantes :

Armure de commando inspirée du deuxième opus

Armure holoflux inspirée de l’épisode Crack of Time

Armure de quête inspirée de Quest for Booty

Armure de maraudeur inspirée de Ratchet: Gladiator

Armure de Clank, pour rendre hommage à la plus célèbre des anomalies

Mais l’arrivée de ces tenues n’est pas le seul ajout d’Insomniac Games pour fêter les vingt ans de leur licence. En effet, la nouvelle suivante ravira certainement les abonnés au forfait premium du PS Plus. Alors que ces derniers peuvent déjà jouer aux jeux PS3 Ratchet et Clank Quest for Booty, A Crack in Time, All 4 One, Q-Force et Nexus, ils auront accès à compter du 15 novembre prochain à la version PS3 des jeux suivants :

Ratchet & Clank HD

Ratchet & Clank 2 HD

Ratchet & Clank 3 HD

Ratchet: Gladiator HD

Ratchet and Clank: Opération Destruction

Il est fort probable que les fans de la première heure soient ravis de voir leurs aventures revenir sur les consoles actuelles, en espérant qu’ils puissent redécouvrir les sensations qu’ils avaient en jouant sur PS2 et PS3.

En bref, on voit qu’Insomniac Games a voulu marquer le coup pour souffler la vingtième bougie d’une licence qui ne cesse de faire l’unanimité auprès du grand public, et qui continuera certainement à marquer les esprits dans les années à venir, comme depuis vingt ans.