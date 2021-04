State of Play – Sony a des choses a dire… sur Ratchet & Clank

En février dernier, Sony nous faisait une belle surprise en fin de mois en annonçant un State of Play surprise, un show d’une trentaine de minutes plus proche malheureusement du pétard mouille que du feu d’artifice… Effectivement, même si nos attentes n’étaient pas extravagantes, cette présentation a déçu puisqu’elle n’était guère plus qu’un “résuée des épisodes précédents”… Un mal pour un bien pour les malchanceux n’ayant pas encore de PS5 entre les mains… Enfin, le géant japonais revient aujourd’hui avec l’annonce d’une nouvelle émission imminente.

On souhaite vous prévenir d’avance (si le titre ne l’a pas fait) mais, si vous n’êtes pas fan de Ratchet & Clank ou si vous n’attendez pas forcement le dernier jeu d’Insomniac Games, il y a de fortes chances que vous soyez déçus… La sortie des nouvelles aventures du duo s’approchant a grands pas (toujours datée au 11 juin), Sony, une fois encore, marche dans les pas de son homologue japonais et nous offrira de découvrir une émission spéciale, quasi intégralement consacrée a ce jeu.

Cote contenu, le constructeur promet environ 15 minutes de vidéos inédites sur Ratchet & Clank: Rift Apart mais pas seulement. En effet, cette émission sera aussi l’occasion pour Sony de présenter une petite poignée de jeux indépendants destinés à apparaître sur ses consoles. En revanche, toujours de l’aveu de l’intéressé, ce State of Play n’annoncera rien de nouveau cote hardware et n’aura pas pour but d’éclaircir la stratégie de la multinationale.

Ce State of Play, dont le contenu s’annonce pour le moins limite à l’heure actuelle, sera diffusé ce jeudi 29 avril a 23h (nous aussi on adore ces diffusions tardives…). Espérons qu’il nous cache quelques surprises, de quoi faire bouillir notre sang de joueurs. Remarque, on peut toujours espérer que Sony mettra le paquet lors de ses annonces en Chine (le géant nippon prenant le micro lors d’un évènement spécial sur place quelques heures plus tôt).