Silent Hill 2 Remake – Date de sortie et trailer maladroit

Cette nuit se tenait un State of Play loin de figurer parmi les meilleurs de la part de Sony qui entendait là promouvoir quelques jeux tiers et first party à venir durant cette année fiscale. Bien évidement, on attendait tous des nouvelles du remake de Silent Hill 2 chapeauté par Bloober Team et édité par Konami en exclusivité pour la machine japonaise. Loin d’être le jeu star du showcase, on a tout de même eu le droit à un nouveau trailer et surtout à une date de sortie qui se faisait attendre.

Car entre Monster Hunter Wilds, l’accent mis sur Concord et les GAAS, ainsi que sur le prochain Astro Bot, il y avait bien peu de place permettant à ce monument du jeu vidéo de s’exprimer. Néanmoins, se tiendra dans les heures qui suivent (à l’heure où nous écrivons ces lignes) sur la chaine YouTube de Konami un événement autour de la licence Silent Hill qui devrait nous permettre d’en voir un peu plus, car ce n’est encore pas une fois la bande-annonce proposée durant l’événement de Sony qui nous a rassuré.

Maladroit, parce qu’encore une fois trop focus sur le gunfight bancal, que l’on rappelle n’être absolument pas le cœur du jeu, cet aperçu fut court et plutôt décevant à quelques détails près. On a apprécié revoir l’énigmatique et torturée Angela, quelques environnements bien connus, comme l’hôpital et ses infirmières désarticulées, mais pour le reste, et hormis l’ambiance qui a l’air particulièrement soignée, on ne peut pas dire que l’on soit convaincu. C’est à se demander si la personne décisionnaire sur ce qui est a montré connait et comprend ce qu’est Silent Hill 2.

Cependant, la bonne surprise fut l’annonce en fin de vidéo de la date de sortie de ce remake qui paraitra donc le 8 octobre 2024 en exclusivité sur PlayStation 5. C’est toujours ça de pris, et on espère pouvoir écrire des choses un peu plus élaborées et pertinentes sur le jeu à la suite de l’événement de Konami. Croisons les doigts.