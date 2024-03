Ubisoft et l’avènement du NEO NPC (ou l’IA pour PNJ)

L’IA est le sujet de la discorde par excellence, surtout dans les secteurs du jeu vidéo et du cinéma. Il suffit de voir le nombre d’articles dédiés à cela rien que sur notre site et dans les colonnes de la presse spécialisée. Loin d’en avoir peur, Ubisoft en fait comme beaucoup d’entreprises de l’industrie l’un de ses enjeux majeurs, comme la firme l’a encore prouvé à l’aide de sa présentation du NEO NPC : un personnage non-joueur censément plus immersif puisqu’il permettrait une véritable discussion non limitée par des boîtes de dialogues et des choix multiples. Quelques courtes démos de cette technologie ont récemment été présentées.

Pour le moment, il s’agit d’un prototype révélé qu’à une petite partie de la presse et qui n’a pas pour vocation d’être immédiatement implémenté dans un jeu. Pour l’instant. Après tout, l’idée derrière cette technologie a de quoi faire rêver. Essayons de mettre nos appréhensions éthiques de côté et de comprendre ce que les NEO NPC peuvent vraiment apporter aux jeux vidéo.

Nous parlons, selon les retours de la presse présente, d’un personnage non-joueur moins scripté dont la personnalité a plutôt été « promptée » via IA. De fait, le joueur peut véritablement discuter avec le personnage, lui faire des propositions qui ne correspondent pas aux voies imaginées par les développeurs et s’attendre à des réactions spontanées quoi qu’il arrive. Tout cela représenterait un pas en avant significatif pour cette notion très galvaudée d’immersion chère à notre média.

Seulement, éthique encore et toujours mise à part, il faudra que la technologie soit véritablement très solide pour ne pas briser l’immersion de façon encore bien plus dramatique qu’avec un personnage non-joueur classique. Ensuite, les jeux devront véritablement être adaptés à cette proposition et cela demandera un grand exercice d’équilibriste de la part des développeurs. Face à ces NEO NPC, les joueurs voudront non seulement tester les limites de la technologie, mais y verront en plus une mine d’expériences qui risque de provoquer beaucoup de frustration.

En effet, au travers d’une véritable conversation, les joueurs pourront s’imaginer une infinité de possibilités d’approches en matière de situations de jeux. Or, c’est là que le bât blesse, car le jeu vidéo n’est pas un jeu de rôle papier. Ce n’est un secret pour personne, toute situation de jeu doit être longuement codée pour fonctionner et les développeurs devront alors supposément prendre en compte une quantité ridicule de cheminements possibles. Cela paraît impossible et nous imaginons des situations comiques dans lesquelles les joueurs proposeront des idées toutes plus inventives les unes que les autres auxquelles les NEO NPC ne sauront répondre autrement qu’en proposant de plutôt suivre le chemin tracé par les développeurs.

Une technologie encore balbutiante donc, ce que les chercheurs du projet eux-mêmes avouent en ne souhaitant pas encore l’intégrer. De quoi ralentir les professionnels, mais certainement pas les vendeurs de rêves :

« Les interactions sociales et les compétences qui y sont liées font désormais partie du gameplay. Les PNJ plus intelligents comme nos NEO NPC ont le potentiel de devenir une évolution révolutionnaire des PNJ traditionnels que nous voyons dans les jeux d’aujourd’hui. Ils offrent la possibilité de créer des mondes encore plus immersifs et des histoires émergentes. »

Xavier Manzares, directeur et producteur du projet NEO NPC

Nous connaissons la tendance qu’a l’industrie de se jeter éperdument dans toutes les dernières avancées sans que ces dernières soient encore au point. Les game designers talentueux doivent en premier lieu trouver des moyens intelligents d’user de ces technologies. Il ne reste plus qu’à attendre l’évolution de ce prototype pour observer tous les grands noms du secteur s’engouffrer dedans sans réfléchir.