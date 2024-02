Roblox – La future introduction d’une IA polyglotte

Ce n’est plus à prouver, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les domaines créatifs et en particulier dans le cinéma et le jeu vidéo est devenue un sujet majeur de l’actualité. La preuve est déjà dans le nombre d’articles qui y sont consacrés dans nos colonnes.

De manière générale, ces procédés n’ont pas très bonne réputation. Entre l’éthique discutable des grosses sociétés à l’origine de ces technologies, le manque d’imagination que cela révèle chez certains studios et la peur que les artistes se fassent à terme remplacer par la technologie, les raisons de la craindre sont légion. Quand bien même, il doit bien exister des usages vertueux de l’IA et à notre grand étonnement, Roblox pourrait bien en avoir découvert un intéressant.

En effet, les développeurs de cette plateforme de création et de partage de contenu comptent bien proposer aux utilisateurs la possibilité de discuter avec des personnes du monde entier en intégrant directement à ses boîtes de chat des IA de traduction. Dans les faits, les joueurs et joueuses pourront donc discuter dans leur langue native qui se verra traduite instantanément dans la langue de l’utilisateur avec qui ils communiquent.

Cette technologie a des racines communes avec les logiciels de traduction que nous pouvons par exemple trouver sur des navigateurs comme Chrome ; nous ne nous attendons donc pas à un résultat parfait, certes, mais au moins à des textes compréhensibles qui pourront effectivement permettre à des usagers de nationalités diverses de discuter ensemble avec une certaine fluidité.

Tout semble aller pour le mieux ! Ce travail, puisqu’il concerne des interactions directes entre joueurs, ne peut raisonnablement être effectué par des humains. Qui plus est, peut-on vraiment dénigrer l’idée de créer plus de contacts et de liens sociaux entre des personnes pourtant éloignées ? Oui, enfin, tout cela est sans compter sur la réputation que traîne Roblox avec sa modération quasi inexistante qui permet à tout type de contenu, plus ou moins légal, de se faire une place sur la plateforme… Les polémiques sont allées si loin que pendant un temps, Sony refusait d’accueillir la plateforme sur ses consoles.

Bien qu’une utilisation de l’IA puisse paraître justifiée, ce sont les dérives à venir qui sont inquiétantes. Sans vouloir tirer avec trop d’insistance sur la corde de la dystopie, que des sociétés à la réputation aussi désastreuse que la Roblox Corporation s’emparent d’un outil comme l’IA ne peut que nous amener à d’autant plus nous méfier, surtout quand ladite société admet vouloir étendre les capacités de son logiciel. Le studio avoue déjà vouloir proposer des traductions en direct de langues étrangères à l’oral tandis qu’en 2023, il portait déjà un intérêt certain pour les IA dites génératives. Voilà que les inquiétudes que nous avons évoquées ci-dessus reviennent déjà au grand galop. Nous prendrons de fait des distances raisonnables par rapport à un quelconque enthousiasme vis-à-vis de cette technologie.

Nous nous permettrons même cette dernière remarque : les serveurs de jeux ou de création en ligne n’ont pas attendu cette innovation pour être pleins à craquer. Nous ne sommes pas certains que Roblox s’attende à un sursaut phénoménal de fréquentation avec ce qui s’apparente plutôt à un gadget vaguement surprenant. Difficile au final d’y voir quoi que ce soit d’autre qu’une expérimentation, un moyen de tâter le terrain avant de toujours plus pousser les limites du raisonnable sous couvert d’accessibilité, ce qui semble être pour l’entreprise son argument majeur… Oui, seulement, l’accessibilité est un grand sujet qui concerne le jeu vidéo et a priori la langue des autres utilisateurs ne pose pas un grand problème, surtout par rapport à la motricité ou aux troubles mentaux qui freinent encore véritablement l’accès aux jeux pour tant de personnes.

Le choix des mots est important et il est consternant que l’accessibilité soit utilisée pour faire passer à grand coup de bienveillance forcée une IA qui ne peut au final pas y changer grand-chose.