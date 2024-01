IA génératives – La création ou le profit ?

Nous ne jouerons pas les surpris, les IA génératives sont depuis quelques mois désormais considérées comme une véritable aubaine pour les grandes entreprises. Permettant des coupes extrêmement juteuses dans les charges salariales, une IA pourrait facilement remplacer un artiste en faisant son travail beaucoup plus rapidement, et surtout, gratuitement. Si les mondes de la création artistique étaient principalement concernés jusqu’alors, on oublie parfois que le monde du code est aussi touché et donc a fortiori, la création de jeu vidéo de A à Z.

Après avoir passé de bonnes fêtes, Takashi Kiryu nous ramène brusquement à la réalité en s’enthousiasmant à propos des IA génératives et en donnant la direction à suivre pour SquareEnix :

« We also intend to be aggressive in applying AI and other cutting-edge technologies to both our content development and our publishing functions. In the short term, our goal will be to enhance our development productivity and achieve greater sophistication in our marketing efforts. In the longer term, we hope to leverage those technologies to create new forms of content for consumers, as we believe that technological innovation represents business opportunities. » Takashi Kiryu, A New Year’s Letter from the President (source en bas de page).