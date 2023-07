Gundam Evolution – La fin approche pour le free-to-play

Free-to-play lancé en septembre dernier sur PC, puis en décembre sur consoles, le FPS Gundam Evolution est aujourd’hui au centre d’une information qui ne ravira certainement pas son public : d’ici la fin de l’année 2023, les serveurs du jeu seront fermés, et ce, de manière successive. À vrai dire, l’équipe de développement commencera la phase d’arrêt de « prise en charge » de son jeu dans une poignée de jours, soit le 26 juillet prochain plus précisément. Cette date-ci signera la fin de tout ce qui a trait aux transactions économiques.

Toutefois, d’un autre côté, Bandai Namco continuera à apporter son soutien au jeu jusqu’au 29 novembre 2023. Ainsi, la saison 6 s’ajoutera le 23 août prochain comme prévu, apportant avec elle une nouvelle unité en plus de deux nouvelles cartes, et le 25 octobre, ça sera au tour de la saison finale d’être présentée. Ce qui laissera un tout petit peu plus d’un mois aux joueurs pour profiter des nouveaux ajouts (une unité et une carte).

Les motifs exacts de ce retrait n’ont pas été explicitement communiqués par celui qui a pris la parole pour annoncer la mauvaise nouvelle : le producteur exécutif du jeu, Kazuya Maruyama, lequel s’en est seulement tenu à prononcer quelques mots teintés de regrets :

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la fin de Gundam Evolution. Nous voulions créer un titre qui réunisse les fans de jeux de tir à la première personne et les fans de Gundam. Nous nous sommes mis au défi de créer un jeu de tir à la première personne authentiquement Gundam qui pourrait être joué dans le monde entier. Malheureusement, nous avons réalisé qu’il ne nous était plus possible de fournir un service qui satisfasse nos joueurs. »

Les intentions de livrer une copie digne d’enthousiasmer une communauté n’ont donc pas suffi à ce Gundam Evolution pour pleinement satisfaire. D’ailleurs, d’après quelques avis que l’on peut recueillir çà et là (tels ceux de Steam, par exemple), l’expérience proposée était loin d’être agréable. Manque d’équilibre, progression lente, manque de contenu ou monétisation constante et pratiquement nécessaire, tels sont les reproches qu’on lui a souvent faits. En tout cas, le sort qui se profile maintenant à grands pas n’est absolument pas surprenant pour un jeu de ce type, le modèle des free-to-play y étant souvent destiné, comme on vous le rapportait notamment il y a quelque temps.

Une fin assez rapide pour Gundam Evolution. Un peu trop rapide même ? Pas sûr. Certains titres ont passé ce cap un peu plus précipitamment, à l’instar de Rumbleverse qui, lui, s’est vu arrêté par ses développeurs cinq mois après sa parution. Et, tandis que Bandai Namco s’apprête à le plonger dans l’oubli, un autre jeu basé sur la même franchise continue son avancée, et ce, près de cinq années après son lancement : Gundam Battle Operation 2. Ce qui prouve que, finalement, bien que la série soit un peu moins sous les radars en dehors du Japon (son pays d’origine, donc), ce n’est pas l’univers qui pose ici problème.

Force est donc de constater qu’il s’agirait plutôt de la proposition en elle-même, dont l’exécution a moyennement été appréciée. S’aventurer dans la voie du FPS, avec une formule proche d’un Overwatch – pour essayer de séduire un public plutôt occidental – n’aura donc pas été un bon pari. La concurrence a sans doute été trop rude. Et puis, peut-être que le jeu n’a pas tenu la comparaison avec le Battle Operation susmentionné, lequel brillerait (on n’en sait rien, on n’y a jamais joué !) par un contenu plus complet et plus dans l’esprit de la saga…