Naraka : Bladepoint - Vers un nouveau public en free-to-play et sur PS5

Dans le battle royale Naraka: Bladepoint, jusqu’à soixante joueurs s’affrontent sur une île dans des combats inspirés des arts martiaux. Développé par les chinois de 24 Entertainment et édité par NetEase Games, le jeu a fait son entrée sur PC à l’été 2021, avant d’être porté sur Xbox Series X/S puis sur Xbox One l’année suivante. Sa conquête des consoles se poursuit puisque Naraka: Bladepoint devrait arriver sur PS5 ce 13 juillet, mais ce n’est pas tout : à cette occasion, il passera également en free-to-play.

Par free-to-play, il faut entendre qu’il ne sera plus nécessaire de s’acquitter de son prix de vente (présentement 20 euros) pour le télécharger, mais le titre ne comportait déjà pas d’abonnement. En revanche, les microtransactions déjà présentes en jeu seront maintenues et devraient continuer à assurer une source de revenus régulière pour l’éditeur. Au-delà de la barrière à l’entrée qui s’apprête à être supprimée, il ne s’agit donc pas là d’un changement total de modèle économique.

On peut s’étonner que ce passage à la gratuité intervienne au moment même où Naraka: Bladepoint débarque sur une nouvelle plateforme, ce qui aurait logiquement dû lui permettre d’engranger de nouvelles ventes, mais cela fait sens si les statistiques montrent que l’essentiel des recettes proviennent des microtransactions. Par ailleurs, les joueurs de la version gratuite verront leur progression ralentie, et pourront annuler ce malus en passant à une version payante.

On peut aussi y voir la volonté de relancer la popularité déclinante du jeu. En effet, malgré des ventes satisfaisantes (on évoque vingt millions de joueurs), Naraka: Bladepoint a reçu un afflux de critiques négatives sur Steam à compter de novembre 2022. En cause essentiellement : des inégalités constatées avec les joueurs chinois pour des raisons de ping (les serveurs n’étant pas verrouillés par région), une mauvaise optimisation sur PC ainsi que la présence supposée de nombreux bots.

Sur la version PC, des joueurs s’inquiétaient également de devoir désactiver certaines options de sécurité de leur système d’exploitation pour pouvoir lancer le jeu. Il s’agit là d’une exigence de certains jeux multi-joueurs afin de pouvoir installer un logiciel antitriche invasif. Le procédé, qui expose à des failles de sécurité et à une potentielle exploitation nébuleuse des données, a légitimement de quoi refroidir les utilisateurs et certains s’y sont donc refusés.

Le résultat ne pardonne pas : Naraka: Bladepoint se retrouve aujourd’hui avec des évaluations récentes « moyennes » sur Steam, et ne conserve une note globale « plutôt positive » que parce une période déterminée comme « hors sujet » a été exclue du score d’évaluation (bien qu’il soit possible dans ses préférences de décider de la prendre en compte malgré tout). On se doute donc que l’éditeur tente de sauver les meubles face à cet effondrement de sa notation.

Cette sortie sur PS5 sera-t-elle l’occasion de redresser la barre ? En tout cas, elle arrivera avec quelques cadeaux en jeu, et plus encore pour les abonnés au PlayStation Store. Par ailleurs, elle sera rapidement suivie par l’arrivée d’une nouvelle héroïne, puisqu’à compter du 9 août la renarde à neuf queues Tessa rejoindra les rangs des seize personnages déjà jouables. La dernière addition à cette liste était Zai, entrée dans l’arène le 1er juin.