NARAKA: BLADEPOINT fait mieux que Valheim pour sa bêta

NARAKA: BLADEPOINT risque bien de battre tous les records. Au cours des dernières 24 heures, le jeu dont la bêta est disponible jusqu’au 24 avril à 18h00 a attiré plus de joueurs que Rainbow Six Siege et Valheim.

Mais qu’est-ce donc que ce NARAKA ? Il s’agit d’un battle-royale à 60 joueurs, doté d’un système de combat très fluide baptisé “Unchained Multiplayer Combat”, et qui en quelques heures a réussi à se hisser dans la liste Steam des “jeux les plus joués”. Mais pourquoi un tel engouement ?

L’expérience NARAKA : BLADEPOINT tient en trois points essentiels : la verticalité, la maniabilité et les duels d’une nervosité rare.

Les 60 joueurs qui entrent dans l’arène peuvent utiliser une vaste gamme d’armes de mêlée et à distance qui, combinées à un grappin, à des compétences de parkour et à des capacités de personnage uniques, permettent à chaque combattant de développer son propre style de jeu. Chaque affrontement donne lieu à des passes d’armes dignes des plus grands chanbara (films de samurai) et wu xia pian (les films de sabres chinois – Titre et Dragon, Les 3 Royaumes…)

Autre point important pour qui est amateur de customisation d’avatar, NARAKA: BLADEPOINT propose des options de personnalisation très avancées. Les joueurs peuvent modeler chaque trait du visage de leur personnage, ainsi que son allure générale grâce à une palette d’options particulièrement complète.

Côté histoire, les développeurs promettent un background soigné. Pour l’heure, nous ne connaissons que le lieu des combats de la bêta : l’île de Morus, qui est le théâtre d’apparitions d’oni et de yokai, des démons tout droit sortis de la mythologie japonaise.

Graphiquement remarquable, avec une direction artistique fortement influencée par Nioh et Ghost of Tsushima, le titre développé par 24 Entertainment a pour volonté d’offrir aux joueurs un tout nouveau regard sur le battle-royale.

Amateurs de battle-royale, de combats au sabre, ou d’ambiance extrême orientale, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur la page Steam du jeu pour participer à sa bêta.