Martha is Dead s’offre un ténébreux trailer de gameplay

C’est l’un des jeux que nous suivons de très près actuellement, Martha is Dead refait enfin parler de lui suite à la diffusion d’un nouveau trailer de gameplay lors du Future Game Show qui s’est déroulé il y a deux jours. Pour la petite histoire, il s’agit là d’un jeu horrifique en vue à la première personne développé et édité respectivement par LKA (The Town of Light) et Wired Productions.

Présenté comme un pur thriller psychologique, Martha is Dead nous embarque en Italie, en Toscane pour être plus précis, en 1944 durant la Seconde Guerre mondiale. Un conflit qui arrive à sa fin, mais qui fait toujours rage et les forces alliées et de l’Axe se livrent alors des batailles sanglantes et sans merci. C’est dans cette ambiance mortifère que se déroule donc l’intrigue du jeu.

Martha est retrouvée morte au bord d’un lac, semble-t-il de noyade, et c’est à nous qui incarnons sa sœur jumelle de faire la lumière sur les événements ayant entraîné son décès, persuadés que nous sommes qu’il s’agit bien là d’un meurtre. On va alors devoir mener l’enquête, tout en faisant avec des forces surnaturelles qui ont la mauvaise habitude de nous mettre des bâtons dans les roues. À moins que ces manifestations soient là pour une tout autre raison…

Misant sur une ambiance lourde et inquiétante, les petits gars du studio LKA comptent bien ici nous offrir une expérience horrifique de premier plan en mettant à profit tout le savoir-faire qu’ils ont acquis lors du développement de The Town of Light. Le nouveau trailer nous propose de découvrir l’atmosphère particulière du titre, tout en nous proposant d’apprécier quelques séquences de gameplay.

Enfin, rappelons que Martha is Dead est prévu pour sortir sur PlayStation 5, Xbox Series S|x, PC et consoles ancienne génération dans le courant de l’année 2021.