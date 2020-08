Lemnis Gate – Un FPS tactique au tour par tour à ne pas looper ?

Si pour certain jeux, il est assez simple de les présenter à autrui, tant ils répondent à des codes qui permet de les ranger facilement dans telle ou telle catégorie, offrant ainsi une idée claire à notre interlocuteur du type de jeu dont il est question, pour d’autres c’est un peu plus compliqué.

Si par exemple, l’on voulait décrire trés brièvement Lemnis Gate, on pourrait tout à fait le qualifier de FPS Tactique au tour par tour. Ce serait une description aussi juste que concise. Pourtant, il est peu probable que cela permette à quiconque de se faire une idée claire sur ce qu’est Lemnis Gate. Par conséquent, quelques explications s’imposent.

Aux premiers abords, Lemnis Gate a tout d’un FPS nerveux compétitif dans la veine d’Unreal Tournament. Sauf que le studio canadien de Ratloop Games, à l’origine du titre, souhaite donner naissance à un gameplay novateur dans le genre assez standardisé du FPS.

Pour cela, un élément unique sera mis en avant: Le temps. Alors oui, Lemnis Gate est loin d’être le premier jeu a intégré le temps est sa manipulation dans son gameplay, on le sait bien. Par contre, c’est surement l’un des premiers jeu à l’intégrer à la structure même des parties. C’est bon vous pigez que dalle ?

Lemnis Gate propose aux joueurs de s’affronter lors de matchs d’arènes en 1 contre 1 ou 2 contre 2. Pour l’instant, tout ça a l’air d’un deathmatch tout ce qu’il y a de plus classique. Sauf que, les joueurs ont 25 secondes pour agir, que ce soit pour se déplacer, tirer sur l’adversaire ou effectuer n’importe quelle action. Oui seulement 25 secondes.

Et que se passe t’il une fois les 25 secondes écoulées ? Et bien, le personnage joué est pris dans une boucle temporelle de 25 secondes vouant de ce fait les actions effectuées avec le dit personnage à se répéter. Entre alors en jeu le personnage adverse dans la boucle et ainsi de suite. Les joueurs intègrent chacun leur tour un nouveau personnage dans la boucle temporelle et ceux jusqu’à atteindre 10 personnages dans la boucle temporelle (5 par équipes).

Voilà qui éclairci le terme “FPS tactique au tour par tour”. La précision et les réflexes ne seront donc pas suffisant pour sortir victorieux des affrontements. Il sera nécessaire d’élaborer une tactique en composant avec les actions de notre adversaire.

Pour cela, l’on pourra profiter du mode drone permettant de se déplacer librement dans la boucle temporelle durant le tour de notre adversaire afin d’observer et de planifier nos actions pour le prochain tour. Il ne faudra pas omettre non plus de prendre en compte les différentes compétences de chaque personnage afin de mettre en place une stratégie gagnante. Pour résumer la sensation en jeu, James Anderson, Game director sur Lemnis Gate explique :

“C’est un peu la rencontre entre les échecs et le FPS.”

Avec ce système de jeu qualifié d’ “auto-coop”, Ratloop Games espère se démarquer en proposant une expérience, en plus d’innovante, tout à fait adapter au multijoueur en local puisqu’il suffira aux joueurs et joueuses de se passer la manette à chaque tour. Ce qui, d’une certaine manière, pourrait bien rappeler les parties Worms en local ou l’on se passait aussi l’unique manette. Un argument de plus pour ce titre qui a de quoi séduire.

Avec une sortie prévue début 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, l’on peut s’attendre à ce que Lemnis Gate fasse encore parler de lui. À noter qu’il est déjà possible de l’ajouter en whishlist sur Steam.