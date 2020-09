Microsoft acquiert Bethesda et l’ensemble de ses studios

Coup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo, une bombe vient d’être lâchée. Microsoft officialise l’achat de la compagnie Bethesda et plus exactement du groupe ZeniMax Media. Alors concrètement, qu’est-ce que ça veut dire ?

De par cette transaction au montant ahurissant (on parle quand même de 7,5 milliards de dollars), Microsoft devient le propriétaire des studios Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog, et Roundhouse Studios. Le géant américain récupère ainsi de prestigieuses licences comme DOOM, The Evil Within, Fallout, Dishonored, Wolfenstein ou encore The Elder Scrolls, rien que ça.

Inutile de dire que ce rachat va complètement changer la donne de cette nouvelle génération de consoles, et même de l’industrie entière des jeux vidéo. Il y a fort à parier que la stratégie de Microsoft consistant à alimenter au maximum son service du Xbox Game Pass risque de faire pencher la balance en leur faveur avec de tels jeux dans la besace.

En plus du catalogue existant, les titres en préparation Starfield, The Elder Scrolls VI, Ghostwire Tokyo et Deathloop seront directement disponibles dans le Xbox Game Pass dès leur sortie sur PC ou Xbox, un véritable tour de force et un argument de vente sans précédent.

Par ailleurs, Le Xbox Game Pass vient de dépasser les 15 millions d’abonnés (contre 10 millions en avril dernier), un chiffre qui confirme la bonne direction du géant américain.

Et côté concurrence ? Doit-on s’attendre à que des exclusivités Xbox à partir de dorénavant ? La question demeure. Surtout qu’aux dernières nouvelles, Deathloop et Ghostwire Tokyo sont des exclusivités temporaires PlayStation 5. Il reste des points à éclaircir. Toujours est-il que Microsoft vient d’acquérir un avantage concurrentiel de taille, à un jour de l’ouverture des précommandes des Xbox Series. On entend même Sony trembler.