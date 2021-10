New Game Plus, le Podcast – Episode 04, rentrée, boucles temporelles et foutu foot

Le Podcast était programmé pour paraître mercredi, malheureusement, un incident technique a retardé la publication.

Après une pause estivale qui se sera étirée le temps d’un été indien, le podcast New Game Plus revient avec la pluie ! Pour ce numéro de rentrée, on s’arrête un instant sur l’actu, avant de regarder de plus près le phénomène de la boucle temporelle, gimmick jeu vidéo de ces derniers mois (Returnal, 12 Minutes, Deathloop, Lemnis Gate…), mais qui en en vérité accompagne secrètement le média depuis ses débuts.

Puis Riku reviendra sur le lancement de eFootball 2022, héritier de PES, ou plutôt assassin de ce dernier, à en croire ses ratages bien plus nombreux que ses maigres qualités. On terminera avec quelques coups de cœur dépassant les frontières du jeux vidéo, puis en divagant sur les nombreuses et attendues sorties de jeux au mois d’octobre, qui démarre en fanfare.

Le podcast New Game Plus reste soutenu par Razer, et disponible sur tous les providers de podcast : Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer… Nous reprenons le rythme bi-mensuel d'avant l'été, et l'on prend donc dès à présent rendez-vous dans quinze jours pour le prochain numéro.

Crédits musique :

Sencit Music ft. Fjøra, « Deja-vu »,OST Deathloop

Japanese Breakfast, « Glider », OST Sable

Danger, Haven Opening

Major Lazer ft. Santigold & Mr Lexx, « Hold the line », OST Far Cry 6

L’article du Washington Post évoqué dans l’émission est consultable à cette adresse.