Louer sa PS5 – Vraie bonne idée ou piège marketing ?

L’enseigne Numéro Un du jeu vidéo en France (la seule qui reste, à vrai dire…) vient de lancer une nouvelle opération commerciale plutôt inédite : les consoles en location. Une offre inédite, en tous cas dans l’univers du jeu vidéo, puisque l’immobilier et l’automobile s’y sont mis depuis bien longtemps, alors que certains ont aussi tenté l’aventure dans le domaine de la hi-fi et de l’électroménager, sans vraiment s’imposer.

Alors qu’en est-il ? Plusieurs offres sont proposées, de la plus simple à la plus “habillée”. Regardons de plus près et comme exemple l’offre PlayStation 5 : l’offre la moins chère propose “simplement” une PS5 en location contre vingt-trois mensualités de 17,49€ après un premier loyer de 69,99€ ; soit un total de 472,26€, finalement pas très éloigné du prix de vente de la machine…

Une offre “premium” propose un pack accompagnant la PS5 avec en plus de cette dernière une seconde manette, un bon d’achat de 40€ et une garantie de voir sa machine remplacée en cas de casse ou de panne (le minimum à attendre d’une location, non ?). Ce pack est proposé à 19,99€ par mois pendant 35 mois, après un premier loyer de 69,99€, soit 729,64€ en retirant le bon d’achat de 40€. Ça fait cher la manette…

Si, et c’est une évidence dans tous les domaines où l’offre existe, la location est toujours moins avantageuse que l’achat sur la longueur, plusieurs problèmes viennent quand même nous faire sérieusement douter de la pertinence de la proposition.

Tout d’abord, l’absence d’option d’achat. S’offrir un véhicule en LLD (location longue durée), c’est aussi avoir la possibilité de l’acheter à la fin du contrat, contre un prix, certes au final plus élevé que le prix de vente traditionnel, mais qui prend toutefois en compte la location qui s’achève. Ici, à la fin du contrat de location, on rend la console ou on signe un nouveau bail.

D’autre part, ce qui nous chiffonne le plus, c’est l’engagement. Louer une PS5 pour jouer quelques dizaines d’heures à une exclu avant de retourner sur son PC peut être une idée séduisante, à condition de pouvoir rendre la console au moment qui nous convient, comme on rend une voiture de location en rentrant de week-end, ou son appartement quand on va travailler plus loin.

L’offre de l’enseigne bleue implique un engagement sur 24 ou 36 mois, ôtant du concept de location l’un de ses principaux arguments : la souplesse.

Finalement, on n’est pas très loin du principe du crédit, sauf qu’une fois acquitté de la totalité des mensualités, la machine ne nous appartient pas ! La chaîne de magasins a sans doute été inspirée par le Xbox All Access, cette offre de paiement en plusieurs fois de Microsoft proposant une console de nouvelle génération et un accès au Game Pass contre un paiement mensuel et un engagement de 24 mois. Sauf que là encore, une fois la période échue, on garde la console…

S’il fallait qu’on conseille les joueurs sur cette offre, on les dirigerait plutôt vers le All Access de Microsoft pour les Xbox, ou à la rigueur, vers un crédit à la consommation plus traditionnel pour s’offrir une PS5 ou une Switch. D’autant qu’il est tout à fait possible de trouver des offres de crédit proposant des mensualités comparables, et même un total de l’opération inférieur aux 729€ calculés ci-dessus ! Sans compter qu’à la fin du crédit, vous gardez la console…

Ajoutons enfin que les magasins précisent qu’adhérer à cette offre de location ne permet aucune priorité sur les consoles de nouvelle génération, et que les clients continueront à être servi “dans l’ordre”.