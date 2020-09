Game Awards 2020 – Le rendez-vous est pris, quid de l’édition 2020 ?

L’année s’approche de son terme et le constat est limpide, 2020 est l’année du coronavirus. Par sa faute, nous avons été contraints de nous enfermer chez nous pendant des mois, de survivre en faisant nos courses avec des dérogations, nous avons dû nous priver de concerts, de lives, de conventions et de nombreux autres plaisirs simples comme l’E3 (qui était, on le rappelle, perdu d’avance de toute manière). Moins appréciable encore, nous avons dû passer l’été avec un masque en tissu ou en papier sur le nez (même si, si vous demandez, nous, on préférera ça plutôt que des amendes et un coton tige géant qui caresse notre sinus).

Naturellement, en période de crise, des gens tirent leur épingle du jeu et concernant notre média, celui qui a le plus tiré la couverture n’est autre que Geoff Keighley. Fort de son expérience avec les Game Awards, l’homme a profité de son aura et de ses différents contacts avec l’industrie pour nous abreuver de contenu vidéoludique, de micro-événements et autres joyeusetés lors de son Summer Game Fest. Mais, s’il est une saison auquel l’homme est attaché, c’est l’hiver (presque drôle pour un Canadien). En effet, c’est au début de cette saison que son show phare a lieu, et cette année sera également le cas.

Eh oui, les célébrations de cette année sont enfin datées et elles auront lieu le 10 décembre. Toutefois, si la saison ne change pas, bien d’autres éléments ont dû le faire. Effectivement, nous ne sommes toujours pas venus à bout du virus et il continue de ravager certains pays ; c’est donc pour cela que l’édition 2020 se fera sans public et dans une forme 100% online.

L’avantage de cette forme cependant, c’est que tout le monde ou presque pourra assister aux différentes remises de prix, aux concerts, mais également à la première apparition de jeux à venir. Et quand on dit “tout le monde ou presque”, on n’exagère pas. Le show sera retransmis depuis trois lieux différents (Los Angeles, Londres et Tokyo) afin de couvrir les joueurs de plus de 45 pays. Un exemple d’accessibilité.

En parlant d’accessibilité, le journaliste a évoqué l’apparition d’un nouveau prix, celui qui récompensera la compagnie ou le jeu qui a fourni les efforts nécessaires pour être accessible aux plus de joueurs possible. Une nouveauté bienvenue et qui colle particulièrement bien à notre contexte difficile, contexte qui nous force tous à plus de souplesse pour le bien des uns et des autres.

Alors, il ne vous reste plus qu’une chose à faire à présent, prenez votre calendrier et marquez d’une croix le 10 décembre, date à laquelle les Game Awards édition 2020 auront lieu. Êtes-vous abonné au rendez-vous ? Allez-vous suivre cette édition spéciale ?