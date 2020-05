Summer Game Fest – L’événement étoffe son planning

Le Summer Game Fest, événement de remplacement à l’E3, ajoute une date surprise.

Cette année ne fait vraiment rien comme les autres : un virus nous enferme à domicile, quasiment toutes les festivités sont annulées, et cela concerne également notre média de préférence. Effectivement, l’E3, miné déjà par des problèmes en interne, a coupé court à tout débat en annonçant ne pas offrir de millésime 2020. Et ainsi naquit le Summer Game Fest.

Bref, cet événement, tout récemment annoncé puis lancé par Geoff Keighley (le monsieur The Game Awards) et qui proposera des news fraîches durant les journées torrides de l’été, vient tout juste de teaser sur son compte Twitter une date surprise avec un contenu qui l’est tout autant. En effet, ce mercredi 13 mai à 8:00 am (soit 17h00 par chez nous) aura lieu une présentation spéciale sans pour autant indiquer quoi que ce soit de plus. Il sera suivi d’une interview de l’homme derrière l’événement qui aura probablement des choses à dire sur l’actualité lui aussi (après tout, il est un peu journaliste, c’est son métier quoi).

Mais c’est quoi ça, le Summer Game Fest ? Comme nous le signalions plus tôt, il s’agit d’une série de shows qui auront lieu sur internet et qui apporteront aux fans confinés et autres les infos qu’ils auraient dû apprendre durant l’E3 2020. Son planning, qui ne cesse de s’allonger, tient à présent une demi-douzaine de rendez-vous.

En mai, nous avons déjà pu découvrir le Inside Xbox, (un show qui présentait du neuf côté Xbox Series X, mais qui a laissé de nombreux fans sur leur faim). Aujourd’hui, une autre diffusion devrait avoir lieu. Intitulée Sunrise#1 (ce qui appelle forcément des suites), elle devrait revenir sur une partie des titres à paraître. L’animateur des Game Awards présentera également un jeu inédit. Enfin, demain, on retrouvera l’événement que nous évoquions précédemment dans cet article.

Les mois suivants ne sont pas en reste puisque le mois de juin commencera avec des soldes chez Steam (ajoutons que ça n’annule pas les soldes d’été qui auront lieu du 25 juin au 9 juillet). Elles se tiendront du 9 au 11 juin. En parallèle, le 11, CD Projekt Red présentera un peu plus de Cyberpunk 2077 alors qu’EA dévoilera de nouveaux titres. Le mois de juillet est pour le moment plus léger avec une diffusion du TennoCon 2020, cette dernière faisant le tour des nouveautés à venir dans WarFrame. Enfin, le clap de fin sera apporté par la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, également animée par le journaliste.

Alors, avez-vous l’eau à la bouche ? De quels éditeurs attendez-vous des nouvelles ? Quel jeu déjà annoncé figure dans votre wishlist ? Restez dans les parages, le Summer Game Fest n’a pas fini de nous dévoiler ses nouveautés.