Ghost of Tsushima réalise un lancement record pour une nouvelle licence

Ghost of Tsushima démontre que les joueurs ne l’avaient pas oublié, et s’écoule à 2,4 millions d’exemplaires en seulement 3 jours.

En arrivant tout juste 1 mois après la sortie de The Last of Us 2, la dernière grosse exclusivité PS4 Ghost of Tsushima avait fort à faire ne serait-ce que pour tenir la comparaison en terme de popularité, face au mastodonte de Naughty Dog. Pour autant même si les chiffres sont moindre du côté du dernier né de chez Sucker Punch, il réalise un démarrage record pour le lancement d’une nouvelle licence chez PlayStation. Avec pas moins de 2.4 millions de ventes en 3 jours il ne fait bien entendu pas autant que TLOU 2 et ses 4 millions sur la même durée, mais fait tout de même mieux que Uncharted 4 (2.7M en une semaine) et Horizon Zero Dawn (2.6M en 2 semaines) ce qui n’est pas rien.

Si la presse a de son côté était tantôt mitigée tantôt élogieuse, nous pouvons constater qu’au final c’est un joli score de 83/100 récolté par Ghost of Tsushima sur Metacritic, et un superbe 9.3/10 de moyenne attribué par près de 12 000 évaluation. De plus, il s’agit d’un énorme carton au Japon pour des raisons scénaristiques évidentes, s’inspirant de l’invasion mongole au Japon sur les îles de Tsushima en 1274.

Pour autant, comme vous pourrez le voir dans notre test, le jeu est loin d’être exempte de défauts, mais certains jeux ont cette force, de réussir à vous faire entrer dans un univers duquel vous ne chercher pas à savoir à quel point il frise la perfection ou non, mais d’à quelle point l’expérience que vous y vivez est satisfaisante.

Sucker Punch semble donc avoir relevé avec brio le défi qui lui était lancé, avec la lourde tâche de fournir LE jeu devant signer le champ du cygne d’une PS4 qui va gentiment entrer dans la toute dernière phase de sa vie commerciale.