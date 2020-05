Le studio Sucker Punch se lance dans les révélations sur Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima nous révèle des informations concernant sa difficulté et de nombreux détails.

Annoncé durant la PGW de 2017, Ghost of Tsushima n’avait que très peu fait parler de lui, au grand dam des joueurs les plus curieux. Pourtant, il y a quelques semaines de cela, le studio Sucker Punch a dévoilé vingt minutes de gameplay qui ont su faire naître le désir chez les joueurs, mais aussi une pléthore de questions au sujet du jeu. Suite au State of Play paru plus tôt ce mois, Nate Fox et Jason Connell du studio Sucker Punch ont décidé de répondre à certaines questions que se posaient les joueurs.

C’est l’occasion pour les joueurs d’en apprendre plus sur la difficulté du jeu, certains d’entre eux craignant que le jeu soit trop simple. Les développeurs se veulent rassurants, puisqu’ils précisent que le jeu sera doté de trois niveaux de difficulté. Dans le plus haut niveau de difficulté, les mongols seront nettement plus agressifs et il faudra être bien plus consciencieux dans l’utilisation des coups spéciaux.

“À l’opposé, le mode facile est plutôt destiné aux joueurs qui veulent explorer l’île et suivre l’histoire en n’étant qu’occasionnellement mis à l’épreuve par un adversaire coriace. Quel que soit le niveau de difficulté, la santé des ennemis reste la même afin de préserver le côté létal du katana. Le système de combat repose sur la dextérité du joueur.“

Il faut donc s’attendre à des combats ardus, mais tout de même faisables, surtout que l’on sait que les développeurs ont mis un point d’honneur à ce que les combats puissent être facilement mortels pour les mongols, mais aussi pour Jin.

Concernant les combats et les équipements, sachez que Jin ne pourra pas changer d’arme ni porter deux sabres. La lame de notre rônin est un héritage et l’accompagnera du début jusqu’à la fin de notre aventure. Même constat pour notre monture, il sera possible de choisir notre fidèle destrier au début du jeu, mais il sera ensuite impossible d’en changer.

Toutefois, notre équipement pourra être partiellement modifié. En effet, le sabre pourra subir diverses modifications pour améliorer son efficacité et très probablement changer son apparence. Pareil pour notre amure qu’il sera possible de modifier pièce par pièce comme on a pu le voir durant le State of Play.

On apprend par la même occasion la présence d’un cycle jour/nuit, d’une météo dynamique au cours de notre aventure. Il est d’ailleurs important de noter que malgré les deux approches possibles dans le jeu, jouer en tant que samouraï ou fantôme n’aura aucune influence sur notre aventure. Les joueurs sont donc libres de jouer comme ils l’entendent. Les développeurs ont bien entendu répondu à plusieurs autres questions, vous pouvez retrouver l’intégralité des réponses sur le site PlayStation Blog.