Ghost of Tsushima – Un State of Play tout entier dédié au jeu

Après Xbox, c’est au tour de PlayStation d’essayer de capter l’attention avec une de ces pastilles vidéo devenue la norme en termes de communication jeu vidéo. Sony a en effet annoncé un State of Play spécial Ghost of Tsushima.

L’occasion de découvrir de nombreuses images de gameplay qui présenteront les mécaniques d’exploration, bien entendu de combat, ainsi – à en croire le PlayStation Blog – que d’autres surprises. On nous promet 18 minutes autour du prochain hit de Sucker Punch.

Même si quelques détails ont déjà été révélés autour du jeu, on a encore quelques difficultés à en avoir une vision globale. Sa thématique autour du Japon médiéval évoque bien entendu Nioh et Sekiro. Mais le jeu ne sera pas pour autant un souls-like. On sait que la composante infiltration aura son importance – bien que Jin Sakai, héros du jeu, est un samouraï, pas un ninja – et que l’île sur laquelle se passera l’aventure sera un open world que le personnage pourra parcourir à cheval, et explorer façon Nathan Drake dans des phases de plateformes. Enfin, au milieu d’armes assez traditionnelles telles le katana, Jin aura aussi à sa disposition un grappin.

Alors, Nioh + Metal Gear Solid + Red Dead Redemption + Uncharted + Just Cause = Ghost Of Tsushima ? C’est ce que nous pourrons vérifier lors du State of Play spécial qui se tiendra le 14 mai, à 22h00, heure française. Le PlayStation Blog précise que l’événement est bel et bien dédié uniquement au jeu de Sucker Punch, et qu’il ne faut pas s’attendre à d’autres révélations ou infos concernant notamment la PlayStation 5 (excès de précaution probablement causé par les déceptions autour de l’Inside Xbox…).

Rappelons que la sortie de Ghost of Tsushima a été reportée au 17 juillet 2020 après que The Last of Us Part II s’est positionné sur le créneau du mois de juin.