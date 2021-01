Black PS5 – SUP3R5 se défend contre les accusations d’arnaque 

Il y a quelques jours, nous vous racontions l’histoire un peu triste de cette Black PS5, une PlayStation 5 custom, personnalisée par un groupe nommé SUP3R5 qui rendait ainsi hommage à la PlayStation 2. La mise en vente des machines a provoqué une sorte de mouvement de foule numérique, entraînant divers problèmes de paiement et réservation.

Suite à cela, le groupe a fait l’objet de menaces et d’accusations, et a préféré tout annuler, y compris les commandes déjà validées. Depuis, internet se demande si ces Black PS5 était bien réelles ou s’il ne s’agissait pas tout bonnement d’une arnaque. Certains YouTubeurs en ont profité pour essayer d’attirer de l’audience en prétendant détenir des preuves de l’arnaque (spoilers : ce n’est pas le cas, ces vidéos partagent juste leurs doutes).

SUP3R5 a donc tenu à répondre à ces accusations, et en a profité pour éclaircir la situation. Dans une déclaration citée par VideoGamesChronicles, SUP3R5 explique que la défiance qu’ils ont rencontrée vient du fait que la société est toute récente, mais surtout de YouTubeurs et autres utilisateurs de Twitter qui ont monté ce scénario racontant une arnaque pour s’attirer un maximum de vues.

“Nous avons utilisé l’expression “peur panique de l’escroquerie” pour décrire les premiers problèmes que nous avons rencontré au lancement de notre boutique et du compte Twitter. Nous trouvons tout à fait légitime d’être sceptique face à une opération comme la nôtre, où tout s’est écoulé aussi vite. Cependant, nous avons commencé à voir apparaître sur Twitter et YouTube des personnes qui construisaient des scénarii racontant comment on avait monté une arnaque, certains prétendant même avoir des preuves. C’est blessant, trompeur, et injuste, d’autant que nous n’avions encore rien vendu, et aucune réputation pour appuyer ou contredire ces histoires”