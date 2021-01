PlayStation 5 – La Black PS5 annulée suite à des menaces

La folie continue autour du lancement de la PS5 ! Une équipe de designers baptisée SUP3R5 avait créé la Black PS5, une PS5 custom qui venait rendre hommage à la console la plus vendue de tous les temps, la PlayStation 2.

Très réussie, avec son petit logo PlayStation rétro coloré, 300 exemplaires de cette console personnalisée avaient été mis en vente cette semaine au prix de 649$ (531€), soit 200$ de plus que le prix de la console en boutique. Un tarif plutôt raisonnable quand on sait qu’une PS5 se vend régulièrement le double de son prix « conseillé » sur les sites de revente, et ce, sans aucun travail de personnalisation, simplement du fait que les revendeurs profitent de l’absence de machines en rayon…

Ce premier batch de Black PS5 devait être livré aux Etats-Unis, avant que SUP3R5 ne propose ses consoles à l’international. Mais bien entendu, tout ne s’est pas passé comme prévu. La société a ainsi publié un communiqué expliquant qu’après avoir reçu des menaces qu’elle prend très au sérieux, elle a décidé de purement et simplement annuler et rembourser toutes les commandes.

Les problèmes ont commencé quand certains clients se sont plaint d’avoir vu le montant de leur commande prélevé sans pour autant recevoir de confirmation de commande. Là-dessus se sont ajouté les joueurs en colère n’ayant pas réussi à commander de consoles, et SUP3R5 s’est vu accusé d’avoir monté une arnaque.

Les menaces sont elles venues de joueurs qui se sont senti floués ? De joueurs frustrés d’être passés à côté de la vente ? SUP3R5 n’a pas donné plus de détails.

Le site web du groupe est toujours en ligne au moment où nous rédigeons ces lignes, et propose encore de s’inscrire pour être tenu au courant de la disponibilité de la Black PS5. Le compte Twitter @SUP3R5official a lui, par contre, disparu. Alors, arnaque débunkée a temps ? Ou société victime de la folie qui touche tout ce qui a rapport à la PlayStation 5 ? Aucun élément sérieux ne vient pour le moment appuyer la thèse de l’arnaque, et il est encore un peu tôt pour avoir le fin mot de cette histoire, sur laquelle on garde un œil…