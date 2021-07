Ghost of Tsushima Director’s Cut – Le DLC se dévoile peu à peu

Nous l’avons vu dernièrement avec les annonces concernant Death Stranding et Ghost of Tsushima, les équipes de développement se tournent de plus en plus vers des versions appelées Director’s Cut. Tout d’abord nous souhaitons définir ce terme, et s’il peut bien s’appliquer à l’industrie du jeu vidéo. Dans le monde cinématographique, il faut savoir que les producteurs ont souvent le dernier mot concernant le montage des films. Il arrive cependant que certains réalisateurs parviennent à sortir la version finale de leur projet qui s’appelle donc Director’s Cut.

Cependant nous sommes en droit de nous demander si de tels termes peuvent s’appliquer à l’industrie vidéoludique, effet de mode ou réel envie de se rapprocher du 7ème Art ?

Rappelons que Ghost of Tsushima s’est tout de même vendu à plus de 2,4 millions d’exemplaire en à peine 3 jours, ce qui en faisait un des plus beaux lancements PS4. Il était donc naturel que l’équipe de développement Sucker Punch nous offre toujours plus concernant les aventures de Jin Sakai. Vous devrez donc voguer en direction de l’île d’Ikishima car la menace mongole plane toujours sur vos terres. Arrivé sur place de manière assez rocambolesque, vous rencontrerez un adversaire redoutable appelé Ankhsar Khatun et surnommé “L’Aigle”. Khatun étant un titre de noblesse accordé à la gent féminine et qui serait l’équivalent du Khan. De quoi vous donnez des sueurs froides, surtout si vous vous souvenez de vos affrontements avec Khotun Khan !

Comme pour son aîné, il ne sera pas seulement question de conquête de territoire et de bataille à coups de katana. Une dimension plus humaine, plus profonde sera aussi de la partie, des rancœurs du passé qu’il vous faudra guérir pour espérer venir à bout de la menace mongole. Le DLC sera disponible le 20 août 2021, mais il faudra mettre la main à la bourse même si vous bénéficiez déjà du jeu de base. Pour passer à la version PS5 Ghost of Tsushima Director’s Cut, vous paierez 29.99 euros. Seulement 19.99 euros pour la version PS4. Et la version PlayStation 5 peut être précommandée au prix de 79.99 euros.