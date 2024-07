Si vous connaissez Apex, vous connaissez sûrement le modèle économique du jeu : un battlepass à renouveler pour pouvoir profiter d’éléments purement cosmétiques, modèle assez connu des free to play en ligne. Le battlepass incite le joueur à rester sur le jeu car il se renouvelle périodiquement (ici tous les trimestres), et plus le joueur va loin dans sa progression, plus il aura accès à des récompenses rares et donc plus recherchées.

Le Battlepass faisait des heureux car il permettait d’avoir des skins moins chers qu’avec un achat à l’unité dans la boutique. Autre bon point, le battlepass permettait aussi de farmer des Apex Coins qui permettaient d’acheter un nouveau battlepass sans faire chauffer la carte bleue une nouvelle fois. En résumé, pour les joueurs les plus réguliers, c’était la bonne affaire car il suffisait de payer son ticket d’entrée une seule fois pour bénéficier d’avantages non négligeables.

Mais notre utilisation de l’imparfait vous aura sûrement mis sur la voie : il s’agissait là d’un manque à gagner évident pour EA car il n’est désormais plus possible de profiter d’un battlepass « gratuit ». Il faudra désormais débourser un peu plus de 10€ pour profiter de l’offre trimestrielle, ce qui est un peu cher pour un free-to-play. Bien évidemment, il ne s’agit là que d’éléments cosmétiques mais il est difficile pour les joueurs d’avaler la pilule car l’histoire ne s’arrête pas là.

Outre le fait de passer à presque 40€ par an alors que l’offre était quasi gratuite, pour les plus investis on le rappelle, le battlepass a été rogné sur sa durée et au lieu de remplir un trimestre, il ne dure désormais que 6 semaines. De facto, on passe presque à 80€ par an pour un Battlepass, ce qui fait d’Apex Legends un jeu avec un Battlepass très onéreux.

Le modèle de Battlepass est très apprécié des joueurs car il permet d’investir un peu de son argent, sans trop dépenser, dans un jeu free-to-play qu’ils affectionnent. Ici, EA semble vouloir optimiser son modèle économique jusqu’à ne plus laisser grand-chose aux joueurs qui voulaient « soutenir le travail des développeurs » sans pour autant casser la tirelire.

Nos guillemets soulignent un état de fait, car si nous aimons nous raconter cette histoire, la réalité est toute autre. On sait pertinemment que cet argent récupéré n’ira que de manière très peu probable dans la poche des développeurs mais de manière beaucoup plus probable dans celle d’Andrew Wilson, CEO d’EA, qui aura perçu à lui seul la somme rondelette de 25 millions de dollars au mois de juin 2024 en guise de prime bonus.

En dépit d’un bashing très violent de la part de la communauté d’Apex Legends, EA Games semble déterminé à maintenir son cap. Difficile de renoncer à autant d’argent pour l’ogre qui ne semble pas prêt de s’arrêter de s’empiffrer.