Heroes of Might and Magic Olden Era – Une annonce attendue ?

Heroes of Might and Magic fait son grand retour en 2025 pour célébrer les 30 ans de la franchise emblématique d’Ubisoft. Bien que cette annonce de ce Heroes of Might and Magic Olden Era ait surpris plus d’un joueur, elle a néanmoins ravivé l’excitation chez les nostalgiques de l’époque dorée de l’éditeur.

Pourtant, il convient de noter qu’Ubisoft traverse actuellement une période difficile : entre rumeurs de rachat par Tencent (en fait assez mal comprises) et poursuites judiciaires pour avoir partagé des données utilisateurs avec Meta, le géant français peine à maintenir une image positive auprès du public.

Côté développement, c’est le studio Unfrozen qui est aux commandes. Connu pour le jeu plutôt mitigé Iratus: Lord of the Dead, un roguelike louvoyant vers Darkest Dungeon, le jeu parvenait (de manière prémonitoire ?) néanmoins à rappeler certains éléments qui rappellent l’univers de Heroes of Might and Magic.

Revenons à notre sujet. Heroes of Might and Magic, et plus particulièrement HMM 3, conserve une aura unique. Sorti en 1999 sur PC, son esthétique a su traverser le temps. Malheureusement, la série a connu un déclin, le consensus général étant que les opus à partir du cinquième ont commencé à devenir poussifs.

Les fans de longue date peuvent se réjouir, car Heroes of Might and Magic: Olden Era promet de s’inspirer principalement du troisième volet, une belle manière d’effacer les souvenirs des épisodes moins marquants et de raviver l’intérêt des aficionados. On peut d’ailleurs se demander si le titre « Olden Era » n’est pas un clin d’œil métaphorique à l’héritage de la série.

Avec son pixel art qui évoque HMM 3, ce nouvel opus est un régal pour les yeux. La direction artistique vise clairement à séduire les joueurs nostalgiques, et les animations sont agréablement travaillées.

Cependant, l’horizon n’est pas totalement dégagé pour Unfrozen et Ubisoft, car Song of Conquest (développé par le studio suédois Lava Potion) a également fait son entrée sur le marché. Sorti récemment de son accès anticipé, ce titre risque de capter une part de l’audience que Heroes of Might and Magic: Olden Era espère conquérir.

Il faut admettre que les développeurs suédois n’ont rien à envier à Unfrozen ; seul un manque de contenu pourrait faire pencher la balance en faveur de Song of Conquest, qui s’apprête à enrichir son expérience avec de nouvelles factions jouables (une faction viking devrait arriver vers début d’année 2025, et une autre en hiver 2025).

Alors, s’agit-il d’un énième jeu sans âme exploitant la nostalgie, ou d’une véritable proposition avec une valeur ajoutée ? Bien que nous ayons déjà une idée de la réponse, les déceptions passées laissent des marques. Nous resterons donc sur nos gardes à l’évocation de Heroes of Might and Magic: Olden Era, néanmoins, notre sourcil restera dressé à sa mention.